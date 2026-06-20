Waarom klinkt er boegeroep tijdens Nederland tegen Zweden?

Tijdens de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden klonk zaterdag opvallend hard boegeroep vanaf de tribunes. De aanleiding was niet een beslissing van de scheidsrechter of een actie op het veld, maar de tweede drinkpauze van de wedstrijd.

Supporters van zowel Nederland als Zweden lieten in het Houston Stadium duidelijk merken dat zij weinig op hebben met de extra onderbrekingen. De onvrede was hoorbaar toen de spelers opnieuw naar de zijlijn gingen voor een korte pauze.

Ook bij andere WK-duels lieten supporters hun onvrede blijken, zoals bij Engeland tegen Kroatië.

Tienduizenden Oranjefans liepen voorafgaand aan de wedstrijd mee in een oranjemars. Beelden daarvan zie je in bovenstaande video.

Hoge temperatuur

De FIFA voerde de twee drinkpauzes, halverwege de eerste en tweede helft, dit WK in vanwege de soms hoge temperaturen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In het stadion is zaterdag airconditioning aanwezig, waardoor de omstandigheden voor de spelers niet uitzonderlijk zijn.

Critici zeggen dat de pauzes het ritme van de wedstrijd verstoren, terwijl anderen de invoering ervan zien als een truc om de wedstrijd in vier kwarten op te delen en de televisieomroepen zo meer mogelijkheden te geven om reclames uit te zenden.