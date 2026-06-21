Curaçao behaalt eerste punt ooit op een WK, koning dansend in de kleedkamer

Er werd al historie geschreven door de deelname aan het WK voor de voetbalploeg van Curaçao, maar daar is sinds zaterdagavond nog iets bijgekomen. Na de eerste goal, is nu ook het eerste daadwerkelijke punt gehaald op een groot toernooi. In de tweede poulewedstrijd speelde de ploeg van coach Dick Advocaat gelijk tegen Ecuador. Koning Willem-Alexander kwam dat na afloop ook nog even vieren in de kleedkamer.

Curaçao heeft gestunt door 0-0 te spelen tegen de Zuid-Amerikaanse ploeg. Doelman Eloy Room werd met talloze knappe reddingen de man van de wedstrijd. De kleinste deelnemer ooit mag daardoor zelfs gaan dromen van de zestiende finales, ondanks het verlies tegen Duitsland in de vorige wedstrijd met 7-1. Ivoorkust verloor zaterdag van Duitsland met een uitslag van 2-1.

Dansen

De uitslag werd goed gevierd. In het land zelf gingen auto's al toeterend de straat op. Een groot deel van de bewoners is gekleed in blauw, om daarmee The Blue Wave te steunen. De wedstrijd zelf werd in Kansas in de Verenigde Staten gespeeld, onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane. Eerder op de dag zaten zij ook al bij het Nederlands Elftal op de tribune.

Na afloop konden de spelers van Curaçao ook een bezoekje van de koning verwachten, waar ze hem met muziek opwachtten. Het koningspaar en hun dochter waanden zich dan ook aan een dansje, gekleed in het tenue van het eiland.

Aanvaller Tahith Chong glom na afloop van geluk in de mixed zone van het Kansas City Stadium. "Het was heel mooi om dit met de koning te kunnen vieren. We blijven verbazen. We gaan nu proberen de volgende ronde te bereiken", zei Chong. Curaçao speelt om 22.00 uur op 25 juni tegen Ivoorkust.