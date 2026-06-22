OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fans zamelen geld in voor standbeeld Curaçao-doelman Room: 'Geen grap'

WK

Vandaag, 13:41

Link gekopieerd

Een supporter is een inzamelingsactie gestart voor een standbeeld van Curaçao-doelman Eloy Room. De actie volgt op de historische WK-wedstrijd tegen Ecuador, waarin Room uitgroeide tot de grote held van Curaçao. De doelman grapte na afloop dat hij "wel een standbeeld op Curaçao" had verdiend. Fans hopen die opmerking nu werkelijkheid te maken.

Room speelde een hoofdrol in het eerste WK-punt ooit voor Curaçao. De doelman hield zijn ploeg met een reeks reddingen overeind tijdens de wedstrijd tegen Ecuador, die in 0-0 eindigde. Volgens de initiatiefnemer van de actie werd Room na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Room kijkt tevreden terug op de WK-wedstrijd en heeft ook een record te pakken. In het gesprek hierboven met de 538 Ochtendshow vertelt hij er meer over.

Beeld: FIFA

Beeld: FIFA

Meer dan alleen voetbal

De supportersactie draait volgens initiatiefnemer Jayden niet alleen om de sportieve prestatie van Room. Na het laatste fluitsignaal hield de doelman een shirt omhoog ter nagedachtenis aan zijn overleden oud-ploeggenoot Jairzinho Pieter.

Via de inzamelingsactie kunnen supporters en Curaçaoënaars wereldwijd bijdragen aan het realiseren van een standbeeld. Volgens Jayden moet het monument symbool staan voor trots, veerkracht en het geloof dat grote dromen ook voor een klein eiland mogelijk zijn. In totaal hoopt hij 15.000 dollar op te halen om het beeld te realiseren.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Eloy Room schrijft WK-geschiedenis met bijzonder record en houdt Ecuador op 0-0
Eloy Room schrijft WK-geschiedenis met bijzonder record en houdt Ecuador op 0-0
Ouders Eloy Room trots na heldenrol van Curaçao-keeper op WK
Ouders Eloy Room trots na heldenrol van Curaçao-keeper op WK
Curaçao behaalt eerste punt ooit op een WK, koning dansend in de kleedkamer
Curaçao behaalt eerste punt ooit op een WK, koning dansend in de kleedkamer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.