Fans zamelen geld in voor standbeeld Curaçao-doelman Room: 'Geen grap'

Een supporter is een inzamelingsactie gestart voor een standbeeld van Curaçao-doelman Eloy Room. De actie volgt op de historische WK-wedstrijd tegen Ecuador, waarin Room uitgroeide tot de grote held van Curaçao. De doelman grapte na afloop dat hij "wel een standbeeld op Curaçao" had verdiend. Fans hopen die opmerking nu werkelijkheid te maken.

Room speelde een hoofdrol in het eerste WK-punt ooit voor Curaçao. De doelman hield zijn ploeg met een reeks reddingen overeind tijdens de wedstrijd tegen Ecuador, die in 0-0 eindigde. Volgens de initiatiefnemer van de actie werd Room na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Room kijkt tevreden terug op de WK-wedstrijd en heeft ook een record te pakken. In het gesprek hierboven met de 538 Ochtendshow vertelt hij er meer over.

Beeld: FIFA

Meer dan alleen voetbal

De supportersactie draait volgens initiatiefnemer Jayden niet alleen om de sportieve prestatie van Room. Na het laatste fluitsignaal hield de doelman een shirt omhoog ter nagedachtenis aan zijn overleden oud-ploeggenoot Jairzinho Pieter.

Via de inzamelingsactie kunnen supporters en Curaçaoënaars wereldwijd bijdragen aan het realiseren van een standbeeld. Volgens Jayden moet het monument symbool staan voor trots, veerkracht en het geloof dat grote dromen ook voor een klein eiland mogelijk zijn. In totaal hoopt hij 15.000 dollar op te halen om het beeld te realiseren.