Eloy Room schrijft WK-geschiedenis met bijzonder record en houdt Ecuador op 0-0

De keeper van Curaçao, Eloy Room (37), schreef zaterdag geschiedenis: nooit eerder wist een doelman op een WK zoveel reddingen te verrichten in één wedstrijd. Dankzij de uitzonderlijke prestatie van de keeper hield Curaçao Ecuador op 0-0.

In De 538 Ochtendshow vertelt de trotse Room over zijn spectaculaire optreden. "Het voelt als een overwinning, ondanks dat we maar één punt hebben gepakt", aldus de Curaçaose keeper. "Het is natuurlijk een historische prestatie, maar het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk."

Benieuwd hoe Room terugkijkt op zijn recordprestatie? En hoe hij zich voorbereidt op de volgende wedstrijd? Beluister dan de video bovenaan dit artikel.

Nederlands koningspaar

Ook het Nederlandse koningspaar had oog voor de bijzondere prestatie van de doelman. Na afloop van de wedstrijd kwamen zij hem persoonlijk feliciteren in de kleedkamer.