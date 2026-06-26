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Voetbalsprookje van Curaçao eindigt in groepsfase WK voetbal

Voetbal

Vandaag, 07:08

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Curaçao is na een nederlaag in Philadelphia tegen Ivoorkust uitgeschakeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het elftal ging met 2-0 ten onder en eindigde met 1 punt uit drie wedstrijden als laatste in groep E. Toch heeft het elftal van Curaçao zichzelf volgens bondscoach Dick Advocaat (78) overtroffen. 

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Curaçao, dat de eerste wedstrijd met 7-1 verloor van Duitsland en het tweede duel met 0-0 gelijkspeelde tegen Ecuador, moest van Ivoorkust winnen om door te kunnen gaan naar de zestiende finales. Dat zat er niet in voor 'The Blue Wave'.

Tijdens het tweede duel tegen Ecudaor, dat eindigde in 0-0, wist keeper Eloy Room maar liefst vijftien doelpunten tegen te houden. Na die wedstrijd blikte hij er in De 538 Ochtendshow op terug, zoals je in bovenstaande video ziet.

Trots

Het elftal van Curaçao heeft zichzelf volgens bondscoach Dick Advocaat toch overtroffen, zei hij na de uitschakeling. "Ze hebben keihard gewerkt. Ze mogen trots zijn op zichzelf. Ze hebben laten zien wat ze kunnen", zei de coach in Philadelphia.

Advocaat liet na afloop weten dat hij er geen minuut aan heeft gedacht dat dit wel eens zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. "Nee, daar ben ik nog niet mee bezig geweest", zei Advocaat. "Maar dat komt misschien wel als ik zo wegloop hier." Hij was de oudste bondscoach op het WK.

Kleinste WK-deelnemer

Ook Gianni Infantino, de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, is onder de indruk van de prestaties van Curaçao op het WK. "Jullie hebben ons en jullie land trots gemaakt", zei hij na afloop van de wedstrijd. "Met een inwonersaantal van 155.000 mensen zijn jullie de kleinste WK-deelnemer ooit. Maar ook jullie fans op de tribunes waren geweldig."

Ondanks de 2-0-nederlaag kreeg het team volop applaus van de 'blauwe' aanhang.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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