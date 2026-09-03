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Transfermarkt dicht: dit zijn de nieuwkomers en vertrekkers in Eredivisie

Voetbal

Vandaag, 09:47

De Nederlandse transfermarkt is gesloten. Eredivisieclubs konden tot woensdagavond 23.59 uur spelers kopen, verkopen en verhuren. Vooral bij de traditionele topclubs veranderde er deze zomer veel. Zo haalde Ajax onder anderen Daley Blind, Julian Brandt, Marc-André ter Stegen en Sofyan Amrabat naar Amsterdam, terwijl PSV afscheid nam van Joey Veerman en Ismael Saibari. Ook de andere clubs zaten niet stil. Dit zijn alle transfers van deze zomer op een rij.

Met de nieuwe aanwinsten hopen clubs dit seizoen om de prijzen mee te doen. PSV kroonde zich vorig seizoen tot landskampioen. Tijdens de huldiging was het één groot feest, zoals te zien is in bovenstaande video.

Mogelijkheden onder bepaalde voorwaarden

Daarmee zit de eerste grote verbouwing van de Eredivisie-selecties erop. Clubs kunnen na het sluiten van de transfermarkt niet zomaar meer spelers aantrekken, al blijven er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden rond transfervrije spelers. De komende maanden moet blijken welke club deze zomer de beste zaken heeft gedaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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