Transfermarkt dicht: dit zijn de nieuwkomers en vertrekkers in Eredivisie

De Nederlandse transfermarkt is gesloten. Eredivisieclubs konden tot woensdagavond 23.59 uur spelers kopen, verkopen en verhuren. Vooral bij de traditionele topclubs veranderde er deze zomer veel. Zo haalde Ajax onder anderen Daley Blind, Julian Brandt, Marc-André ter Stegen en Sofyan Amrabat naar Amsterdam, terwijl PSV afscheid nam van Joey Veerman en Ismael Saibari. Ook de andere clubs zaten niet stil. Dit zijn alle transfers van deze zomer op een rij.

Met de nieuwe aanwinsten hopen clubs dit seizoen om de prijzen mee te doen. PSV kroonde zich vorig seizoen tot landskampioen. Tijdens de huldiging was het één groot feest, zoals te zien is in bovenstaande video.

Ajax Ajax beleefde een bijzonder drukke transferzomer. De Amsterdammers versterkten zich onder meer met Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo, Julian Brandt, Marc-André ter Stegen, Tolu Arokodare, Jofre Torrents, Viktor Tsygankov, Sofyan Amrabat, Thilo Kehrer, Simon Adingra en Jano Monserrate. Daarnaast keerden Amourricho van Axel Dongen, Jan Faberski en Dies Janse terug van verhuurperiodes. Daar stond een flinke uittocht tegenover. Chuba Akpom vertrok naar Ipswich Town, Branco van den Boomen naar Angers, Sean Steur naar Newcastle United, Takehiro Tomiyasu naar Crystal Palace en Wout Weghorst naar FC Twente. Ook Kian Fitz-Jim (Torino), Mika Godts (Paris Saint-Germain), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Ahmetcan Kaplan (NEC) en Tristan Gooijer (Lommel SK) vertrokken definitief. Gerald Alders, Julian Rijkhoff, Don-Angelo Konadu, Josip Sutalo, Youri Regeer, Maher Carrizo en Paul Reverson werden verhuurd. Vitezslav Jaros keerde terug naar Liverpool en voor Oleksandr Zinchenko is nog geen nieuwe club bekend. Het contract van Van Axel Dongen werd uiteindelijk ontbonden. PSV Ook landskampioen PSV zag de selectie flink veranderen. Sven Mijnans kwam over van AZ en Kodai Sano en Sami Ouaissa maakten de overstap van NEC. Filip Kostic kwam van Juventus, terwijl Sam Lammers FC Twente verruilde voor Eindhoven. Matej Kovár werd definitief overgenomen van Bayer Leverkusen en Lutsharel Geertruida wordt gehuurd van RB Leipzig. Ook Ayoni Santos kwam naar PSV. Isaac Babadi en Adama Nagalo keerden aanvankelijk terug van verhuurperiodes. Babadi werd vervolgens verhuurd aan Sparta Rotterdam. PSV nam afscheid van enkele grote namen. Ismael Saibari vertrok naar Bayern München en Joey Veerman naar Borussia Dortmund. Couhaib Driouech koos voor Celta de Vigo, Joël Drommel voor FC Twente en Myron Boadu voor Watford. Verder vertrokken Tygo Land, Anass Salah-Eddine, Niek Schiks, Sami Bouhoudane en Jordy Bawuah. Feyenoord Feyenoord verwelkomde Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Nacho Ferri, Tjark Ernst, Florian Kastenmeijer en Reiss Nelson. Javi López wordt gehuurd van Real Sociedad. Stéphano Carrillo, Jaden Slory en Gjivai Zechiël keerden daarnaast terug van verhuurperiodes. Ook in Rotterdam vertrokken veel spelers. Calvin Stengs ging naar AZ en Ramiz Zerrouki naar FC Twente. Leo Sauer koos voor VfB Stuttgart, Timon Wellenreuther voor VfL Wolfsburg en Inbeom Hwang voor FC Porto. Anel Ahmedhodzic vertrok naar Burnley, Neraysho Kasanwirjo naar SK Brann, Ayase Ueda naar Lille en Luka Ivanusec naar Dinamo Zagreb. Raheem Sterling kreeg geen nieuw contract en Gernot Trauner zette een punt achter zijn loopbaan. Daarnaast vertrokken of keerden onder anderen Plamen Andreev, Steven Benda, Malcolm Jeng, Jeyland Mitchell, Jaden Slory, Jan Plug, Shiloh 't Zand, Aymen Sliti, Seung-gyun Bae, Chris-Kévin Nadje en Casper Tengstedt elders heen. AZ AZ haalde Jari De Busser, Maximilian Ibrahimovic, Sam de Grand, Calvin Stengs, Stije Resink, Valdemar Byskov en Wesley Hoedt. Jerolldino Bergraaf wordt gehuurd van Excelsior. Dave Kwakman en Lewis Schouten keerden terug na verhuurperiodes. Onder anderen Sven Mijnans, Troy Parrott, Zico Buurmeester, Sem Westerveld en Mayckel Lahdo vertrokken definitief. Lequincio Zeefuik, Kasper Boogaard, Alexandre Penetra, Isak Jensen, Billy van Duijl, Sem van Duijn, Matej Sin en Maxim Dekker werden verhuurd. Kristijan Belic vertrok na een eerdere verhuurperiode definitief naar Maccabi Tel Aviv. FC Twente FC Twente haalde flink wat bekende namen naar Enschede. Wout Weghorst kwam over van Ajax, terwijl Joël Drommel PSV verruilde voor Twente. Ramiz Zerrouki keerde definitief terug van Feyenoord. Ook Aske Adelgaard, Krzysztof Kurowski, Filip Thorvaldsen, Jordy Bawuah en Michal Rosiak kwamen naar de club. Gijs Besselink, Juliën Mesbahi, Younes Taha en Naci Ünüvar keerden terug van verhuurperiodes. Ricky van Wolfswinkel stopte met voetballen. Verder vertrokken Mats Rots, Bas Kuipers, Alec Van Hoorenbeeck, Harrie Kuster, Sayfallah Ltaief, Mees Hilgers, Mathias Kjølø en Arno Verschueren. Sam Lammers maakte de overstap naar PSV. Taylor Booth en Guilherme Peixoto werden verhuurd, terwijl voor Przemyslaw Tyton nog geen nieuwe club bekend is. FC Utrecht FC Utrecht versterkte zich met Guus Offerhaus, Jamie Schuldes, Ferdinand Pohl, Kevin Paredes, Emmanuel Chigozie Owen, Arthur Zagré, Joris van Overeem, Nordin Amrabat en Nikolas Panagiotou. Marius Broholm, Sem van Duijn en Jakov Medic worden gehuurd. Ángel Alarcón, Davy van den Berg, Miliano Jonathans, Neville Ogidi Nwankwo en Noah Ohio kwamen terug na verhuurperiodes. Daartegenover stonden de vertrekken van onder anderen Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn, Sébastien Haller, Miguel Rodríguez, Mike Eerdhuijzen en Michael Brouwer. Ook Tom de Graaff, Jesper Karlsson, Gjivai Zechiël, Gustav Arcos Sundqvist, Jesse van de Haar, Niel Viereck, Emirhan Demircan, Rafik El Arguioui, Emeka Adiele en David Min vertrokken of werden verhuurd. Voor Can Bozdogan is nog geen nieuwe club bekend. NEC NEC was een van de actiefste clubs. Perr Schuurs keerde terug naar Nederland en ook Kaj Sierhuis, Jamiro Monteiro, Emre Mor, Dusan Tadic, Ahmetcan Kaplan en Dennis Geiger kwamen naar Nijmegen. Verder werden Tobias Storm, Adam Tahaui, Nikolas Polster en Dele Thomas vastgelegd. Clement Bischoff, Gabriel Brás en Almugera Kabar worden gehuurd. Aan de andere kant vertrokken onder anderen Rijk Janse, Youssef El Kachati, Basar Önal, Dirk Proper, Kodai Sano, Sami Ouaissa, Brayann Pereira en Vito van Crooij. Ook Koki Ogawa en Thomas Ouwejan vonden een nieuwe club. Voor Jasper Cillessen, Eli Dasa, Virgil Misidjan en Jetro Willems was bij het sluiten van de markt nog geen nieuwe bestemming bekend. Sparta Rotterdam Sparta haalde Bas Kuipers, Nick Verschuren, Robin van Cruijsen, Michael Brouwer en Cedric Hatenboer. Andrej Kostic en Isaac Babadi worden gehuurd. Joel Ideho, Boyd Reith en Casper Terho keerden terug van verhuurperiodes. Onder anderen Pelle Clement, Lance Duijvestijn, Joshua Kitolano, Tobias Lauritsen, Tijs Velthuis, Kaylen Reitmaier, Gennaro Wijks en Ayoni Santos vertrokken definitief. Vito van Crooij en Joël Drommel keerden terug naar hun clubs, terwijl Shurandy Sambo, Mike Kleijn, Nökkvi Thórisson en Younes Jaber el Meftahi elders werden ondergebracht. Jonathan de Guzmán stopte met voetballen. Voor Patrick van Aanholt en Saïd Bakari is nog geen nieuwe club bekend. Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles haalde Kjetil Haug, Nick Marsman, Tomas Galvez, Erik Flataker en Tino Jukic. Calvin Twigt keerde terug van Willem II. De club zag Xander Blomme, Luca Everink, Sven Jansen, Luca Plogmann, Milan Smit, Finn Stokkers, Aske Adelgaard, Jakob Breum en Jari De Busser vertrekken. Kenzo Goudmijn en Jaden Slory keerden terug naar hun clubs. Calvin Twigt maakte uiteindelijk definitief de overstap naar Willem II. FC Groningen FC Groningen versterkte zich met Pelle Clement, Rijk Janse, Nikolas Brandis, Márk Csinger, Alvin Nordin en Pelle Boevink. Malcolm Jeng en Jacob Ondrejka worden gehuurd. Travis Hernes en Tygo Land keerden terug na eerdere verhuurperiodes. Onder anderen Dirk Baron, Hidde Jurjus, Rui Mendes, Mats Seuntjens, Marvin Peersman, Romano Postema, Stije Resink en Sven Bouland vertrokken. Dies Janse keerde terug naar Ajax en Thijs Oosting naar PEC Zwolle. Younes Taha vertrok terug naar FC Twente, terwijl Fofin Turay naar Telstar ging. Het contract van Noam Emeram werd ontbonden. SC Heerenveen SC Heerenveen haalde Darling Bladi, Dirk Proper, Mees Hilgers en Marko Farji. Lanroy Machine wordt gehuurd van Angers. Amourricho van Axel Dongen keerde terug naar Ajax en Lasse Nordas naar Luton Town. Nordin Bakker vertrok naar FC Midtjylland, Joris van Overeem naar FC Utrecht, Isaiah Ahmed naar Telstar, Nikolai Hopland naar Randers en Luuk Brouwers naar Omonia Nicosia. Eser Gürbüz werd verhuurd aan Willem II. Voor Jan Bekkema is nog geen nieuwe club bekend. PEC Zwolle PEC Zwolle haalde Ibrahim Cissoko, Tobias Sommer, Elias Sørensen, Nick Viergever en Jan Bürger. Sydney van Hooijdonk wordt gehuurd. Tom de Graaff, Dylan Mbayo, Thijs Oosting en Tijs Velthuis kwamen terug van verhuurperiodes. Zico Buurmeester, Jan Faberski en Tristan Gooijer keerden terug naar hun clubs. Verder vertrokken Thomas Buitink, Anselmo García MacNulty, Jamiro Monteiro, Kaj de Rooij en David Voûte. Shola Shoretire keerde terug naar PAOK Saloniki en Samir Lagsir stopte met voetballen. Fortuna Sittard Fortuna haalde Sven Simons, Siebe Wylin, Nick de Groot, Kaylen Reitmaier en Rodrigo Guth. Lequincio Zeefuik, Ole Romeny, Shiloh 't Zand en Anthony Descotte worden gehuurd. Shawn Adewoye, Paul Gladon, Hasip Korkmazyürek, Nick Marsman, Tristan Schenkhuizen en Kaj Sierhuis vertrokken. Lance Duijvestijn en Neraysho Kasanwirjo keerden terug naar hun clubs. Het contract van Samuel Bastien werd ontbonden. Voor Onur Demir, Luka Tunjic, Alen Halilovic en Niels Martens is nog geen nieuwe club bekend. Willem II Promovendus Willem II versterkte zich met Finn Stam, Mats Lemmens, Hidde ter Avest, Calvin Twigt, Tonny Vilhena, Thijs Muller en Vito van Crooij. Jaden Slory, Eser Gürbüz, Kasper Boogaard, Maxime Delanghe en Maxim Dekker worden gehuurd. Mounir El Allouchi, Raffael Behounek, Gijs Besselink, Boris Lambert, Nick Doodeman en Emilio Kehrer vertrokken. Samuel Bamba keerde terug naar VfL Bochum. Siegert Baartmans en Lasse Abildgaard werden verhuurd aan FC Eindhoven. Voor Dani Mathieu is nog geen nieuwe club bekend. Telstar Telstar haalde Prince Aning, Noach Schenkman, Marvin Peersman, Rui Mendes, Fabiano Rust, Isaiah Ahmed, Harrie Kuster, Gabi Caschili, Fofin Turay en Sem Valk. Abdelnour Soualhia, Gerald Alders, Emirhan Demircan, Nökkvi Thórisson en Ar'Jany Martha kwamen op huurbasis. Onder anderen Danny Bakker, Adil Lechkar, Dylan Mertens, Tyrese Noslin, Guus Offerhaus, Devon Koswal, Tyrick Bodak, Kay Tejan en Soufiane Hetli vertrokken. Sem van Duijn, Cedric Hatenboer, Neville Ogidi Nwankwo en Jochem Ritmeester van de Kamp keerden terug naar hun clubs. Dion Malone stopte met voetballen. Excelsior Excelsior haalde Daniël van Vianen, Marlon van de Wetering, Yakub Finey, David Garden, Ilano Silva Timas, Celton Biai, Valentin Sulzbacher, Alireza Jahanbakhsh, Osman Turay en Ágúst Orri Thorsteinsson. Kasey Bos, Jan Plug, Mario Domínguez, Aymen Sliti en Eric da Silva Moreira worden gehuurd. Nolan Martens keerde terug van een verhuurperiode. Onder anderen Ilias Bronkhorst, Adam Carlén, Mike van Duinen, Emil Hansson, Calvin Raatsie, Derensili Sanches Fernandes, Arthur Zagré, Gyan de Regt en Mathijs Tielemans vertrokken. Jerolldino Bergraaf en Lewis Schouten werden verhuurd aan AZ. Miliano Jonathans keerde terug naar FC Utrecht en Szymon Wlodarczyk naar Sturm Graz. Noa El Hamdaoui en Stan Henderikx werden verhuurd. Voor Hamdi Akujobi is nog geen nieuwe club bekend. SC Cambuur SC Cambuur haalde Morgan Costarelli, Ilyes Hamache, Lucas Jetten, Skye Vink, Sami Bouhoudane, Devid Eugene Bouah, Mathieu Maertens en Luca Plogmann. Rafik El Arguioui, Billy van Duijl en Jason Ceka worden gehuurd. Remco Balk, Oscar Sjöstrand, Kian Visser, Bram Marsman en Jort van der Sande vertrokken. Ichem Ferrah en Tomas Galvez keerden terug naar hun clubs en Diyae Jermoumi ging op amateurbasis naar Jong Sparta Rotterdam. Toni Jonker vertrok naar VV Noordbergum. Voor Mark Diemers en Tony Rölke is nog geen nieuwe club bekend. ADO Den Haag ADO Den Haag haalde Donát Bárány, Niclas Thiede, Lasse Wilhelm, Jan Zamburek en Jonas Jensen-Abbew. Yannick Eduardo, Othniël Raterink en Matej Sin worden gehuurd. Aan de andere kant vertrokken Diogo Tomas, Jari Vlak, Antoine Lejoly, Steven van der Sloot en Lorenzo Maasland. Bryan Fiabema keerde terug naar Lech Poznan en Taneli Hämäläinen naar KuPS. Voor Maikey Houwaart, Devyn Payne en Mees Kreekels is nog geen nieuwe club bekend.

Mogelijkheden onder bepaalde voorwaarden

Daarmee zit de eerste grote verbouwing van de Eredivisie-selecties erop. Clubs kunnen na het sluiten van de transfermarkt niet zomaar meer spelers aantrekken, al blijven er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden rond transfervrije spelers. De komende maanden moet blijken welke club deze zomer de beste zaken heeft gedaan.