Ajax neemt al na vier maanden afscheid van trainer Oscar García

Ajax neemt afscheid van trainer Oscar García. De Spaanse coach beschikte nog over een contract tot de zomer van 2027, maar club en trainer hebben in goed overleg besloten de samenwerking per direct te beëindigen. Dat heeft Ajax bekendgemaakt.

García begon in februari als trainer van Jong Ajax. Een maand later schoof hij door naar het eerste elftal, nadat Fred Grim tijdelijk de leiding had overgenomen na het vertrek van John Heitinga. Onder leiding van de 53-jarige Spanjaard eindigde Ajax als vijfde in de Eredivisie. Via de play-offs plaatste de club zich vervolgens voor de Conference League.

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Nieuwe trainer

Voor het nieuwe seizoen had Ajax al de Spaanse trainer Míchel aangesteld als opvolger.

Technisch directeur Jordi Cruijff spreekt zijn waardering uit voor García. "Oscar stapte op een moeilijk moment in bij Jong Ajax. Kort daarna hadden we hem nodig bij Ajax 1 en dat was ook geen makkelijke situatie. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière."

Ook fysiektrainer Enrique Sanz vertrekt bij de Amsterdamse club.