Christian Eriksen reageert na in elkaar zakken op veld: 'Gaat goed'

Christian Eriksen heeft voor het eerst gereageerd nadat hij zondag tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne in elkaar zakte. De 34-jarige oud-speler van Ajax laat via sociale media weten dat het goed met hem gaat.

"Ik wil iedereen laten weten dat het goed met me gaat en dat ik thuis ben bij mijn familie", schreef Eriksen. De middenvelder kreeg tijdens een EK-wedstrijd tegen Finland in 2021 een hartstilstand. Hij werd gereanimeerd en kreeg later in het ziekenhuis een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij een levensbedreigende hartritmestoornis.

Een half jaar later vertelde hij over alle steun die hij kreeg:

1:11 Eriksen ruim half jaar na hartstilstand: steun heeft me enorm geholpen

Eriksen schreef maandag dat het krijgen van een schok van zijn ICD in het duel met Oekraïne een "grote impact" op hem en zijn familie had gehad. "Ik wil iedereen geruststellen dat dit een andere situatie was dan wat er in 2021 gebeurde", voegde de Deen toe. "Voor nu richt ik me op herstellen, tijd doorbrengen met mijn familie, op vakantie gaan en voetballen met mijn kinderen."