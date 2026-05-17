Auto in de fik gestoken bij confrontatie tussen voetbalsupporters langs A28

Crime

Vandaag, 14:55

Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is zondagmiddag een auto van voetbalsupporters zwaar beschadigd geraakt door brand. De inzittenden waren onderweg naar de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle toen het rond 12.25 uur misging.

Meerdere betrokkenen melden dat kort voor de brand een confrontatie zou hebben plaatsgevonden tussen supporters van twee rivaliserende voetbalclubs bij het omwisselpunt langs de snelweg. Op sociale media gaan video's van het incident rond.

Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een ruzie tussen Feyenoord- en Ajaxsupporters waarbij de fans van de Amsterdamse club een brandende fakkel in de auto van de Feyenoordsupporters heeft gegooid. Tegen Hart van Nederland kan de woordvoerder van de politie hierover nog niet bevestigen.

Politie onderzoekt brandstichting

De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle, maar de auto liep flinke schade op. Ook zou tijdens de chaos een mobiele telefoon van een inzittende uit de auto zijn meegenomen. Die telefoon zou later zijn teruggevonden bij de afrit Putten.

De politie doet uitgebreid onderzoek en spreekt met getuigen om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.

Feyenoord is om 14.30 uur gestart met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, en Ajax op hetzelfde moment met een wedstrijd in en tegen Heerenveen.

Door Redactie Hart van Nederland

