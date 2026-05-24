Ajax wint na strafschoppen van FC Utrecht, naar voorronde Conference League

Vandaag, 15:10

Ajax heeft zich na strafschoppen ten koste van FC Utrecht gekwalificeerd voor de tweede voorronde van de Conference League. Het elftal van coach Óscar García voorkwam in Volendam dat de Amsterdamse club zich voor het eerst sinds 1965 niet zou kwalificeren voor Europees voetbal.

Na een eindstand van 1-1 misten Sébastien Haller en Souffian El Karouani voor FC Utrecht. In de reguliere speeltijd kwamen beide ploegen niet tot scoren.

Strafschoppen

Davy Klaassen maakte in de 96e minuut de 1-0 voor Ajax. Hij schoot raak van afstand nadat de bal uit een kluts na een vrije trap van Mika Godts voor zijn voeten was gekomen. Gjivai Zechiël maakte in de 106e minuut met links gelijk, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Ajax moet op 23 juli aantreden in de tweede voorronde van de Conference League.

Door ANP

