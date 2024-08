Ronald Florijn apetrots op dochter Karolien en zoon Finn na gouden medailles

Deze week kleurde goud voor de roeifamilie Florijn. Vader Ronald won al olympisch goud in 1988 en 1996, en sinds woensdag en zaterdag mogen dochter Karolien en zoon Finn zich ook olympisch kampioen noemen. Hun vader is apetrots: "Dit is het mooiste wat er bestaat."

Karolien won zaterdag goud in de skiff en Finn roeide woensdag tijdens de finale van de dubbelvier Nederland naar goud. Hart van Nederland sprak vader Ronald na afloop van de wedstrijd van dochter Karolien. "Ik heb er niks van gezien, want je hebt er geen invloed op. En als ik met anderen zit, word ik helemaal gek. Die beleven het heel anders dan ik."

Hij kijkt de wedstrijden zelfs liever niet met zijn vrouw. "Dan spring ik bijna door het dak van de ellende. Ik moet niemand in mijn buurt hebben. Ik ga de wedstrijd van Karolien nog wel terugkijken."

'Mooiste wat er bestaat'

Maar natuurlijk is hij supertrots op zijn gouden dochter en zoon. Hij vindt deze twee prestaties nog mooier dan zijn eigen gouden plakken. "Je kijkt terug op je kinderen en niet echt op jezelf. Daarom vind ik hun gouden medailles mooier."