Shorttracker Xandra Velzeboer verovert olympisch goud op 1000 meter

Olympische Spelen

Vandaag, 12:52 - Update: 3 uur geleden

Xandra Velzeboer heeft opnieuw toegeslagen op het ijs. De 24-jarige shorttrackster was ook op de 1000 meter de beste en pakte daarmee haar tweede gouden plak tijdens deze Winterspelen. Donderdag won ze namelijk ook al de 500 meter.

Eerder won Jens van 't Wout al olympisch goud op de 1000 en 1500 meter. Voor de Nederlandse shorttrackers, die onder leiding staan van bondscoach Niels Kerstholt, zijn het daarmee veruit de meest succesvolle Olympische Spelen ooit.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

