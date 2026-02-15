Koningspaar prijst Van 't Wout na nieuw goud

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben shorttracker Jens van 't Wout gefeliciteerd met zijn tweede gouden medaille op de Olympische Winterspelen. In een bericht op sociale media noemt het koningspaar het "een razend spannende finale".

Van 't Wout pakte zaterdagavond goud op de 1500 meter. Eerder deze week was hij ook al de snelste op de 1000 meter.

Volgens de koning en koningin schaatste Van 't Wout "op koele en tactisch ijzersterke wijze naar de winst".

Met zijn titel komt de Nederlandse medailleteller in Milaan en Cortina d'Ampezzo op negen. Daarvan zijn er vier van goud.