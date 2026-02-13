Jorrit Bergsma pakt verrassend brons op de 10 kilometer

Hebben de matjes van zijn dorpsgenoten misschien geholpen voor Jorrit Bergsma? We zullen het nooit weten. Feit is dat de nuchtere Fries op 40-jarige leeftijd een bronzen medaille heeft gepakt op de 10 kilometer bij de Olympische Spelen in Milaan. Met het brons van Bergsma komt het totaal voor Nederland op zeven medailles, waarvan dit de eerste bronzen plak is.

Aldeboarn zal trots zijn op Jorrit Bergsma, de oudste olympiër namens Nederland. Bergsma is nu ook de oudste Nederlandse medaillewinnaar op deze Spelen geworden, meldt de NOS. Na zijn race moest hij nog twee ritten afwachten. In de laatste rondes keek hij hoopvol naar het scherm, waar duidelijk werd dat de concurrentie zijn tijd niet wist te verbeteren. Vlak voor het einde werd duidelijk dat de bronzen medaille voor hem was.

Metodej Jilek uit Tsjechië pakte met bijna zes seconden voorsprong het goud op deze afstand. De Pool Vladimir Semirunniy veroverde het zilver. De andere Nederlander, Sven van de Bunt, eindigde naast het podium met een vijfde plaats.

Bergsma won eerder olympisch goud op de 10 kilometer bij de Spelen van Sotsji in 2014 en greep vier jaar later het zilver. Bij de Spelen van Beijing in 2022 eindigde hij als vierde.