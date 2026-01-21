Volg Hart van Nederland
Honderden dorpsgenoten Aldeboarn zwaaien Jorrit Bergsma uit voor Olympische Spelen

Olympische Spelen

Vandaag, 19:37

Over iets meer dan twee weken is het al zover: de start van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina. De meeste Olympiërs hebben hun koffers nog niet gepakt, maar dat geldt niet voor de oudste Olympiër namens Nederland: Jorrit Bergsma uit het Friese Aldeboarn. De 39-jarige schaatser nam woensdag al afscheid. Zijn vertrek ging alleen niet met stille trom.

Honderden dorpsgenoten stelden zich op langs de route van Bergsma's woning naar de basisschool van zijn kinderen om hem nog één keer uit te zwaaien, een idee van de grootste fans uit zijn dorp die zichzelf ook wel de 'matties' noemen.

Tom Proot vertelt tegen Hart van Nederland: "Aldeboarn is een klein dorp en iedereen kent elkaar hier. We zijn trots op het feit dat Jorrit hier vandaan komt en daar komen we graag voor uit. We hoorden dat hij woensdag zou vertrekken, dus toen zijn we meteen gaan overleggen hoe we zo veel mogelijk mensen naar buiten konden krijgen om hem uit te zwaaien."

Matje

Ook in Milaan zal Jorrit Bergsma de steun van zijn dorpsgenoten voelen: "Wij gaan met twaalf mensen naar Milaan om hem aan te moedigen. Wij zijn de 'matties' omdat we allemaal nepmatjes dragen en zo opvallen. Het is de bedoeling dat iedereen in Aldeboarn er zo uitziet binnenkort. Voor de basisschool zijn ook al honderden matjes besteld."

Door Redactie Hart van Nederland

