Shorttracker Knegt krijgt bij emotioneel afscheid gouden speld

Sjinkie Knegt heeft zondag bij zijn afscheid als shorttracker van de KNSB de gouden speld ontvangen. De bond eert daarmee schaatsers die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

"De reden dat alle mensen hier nu naar shorttrack kijken, komt door jou", zei technisch directeur Remy de Wit in Tilburg, na afloop van de EK. "Je was keihard achter de schermen en voor de schermen, maar altijd in het belang van het Nederlandse shorttrack. Je maakte ons vooral trots."

Knegt liet zijn tranen op de ijsvloer de vrije loop. De 36-jarige Fries hoopte in februari nog één keer mee te doen aan de Olympische Spelen, maar mede door een bilblessure zat dat er niet in. "Toen ik begon met shorttrack, zat er niemand op de tribune. Ja, alleen onze ouders. Als ik nu om me heen kijk, heb ik geen idee wie al deze mensen zijn. Dat vind ik mooi."

Veel tegenslag

Knegt won bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji een bronzen medaille op de 1000 meter. Dat was voor Nederland de eerste olympische medaille in het shorttrack. Op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang behaalde hij de zilveren medaille op de 1500 meter. De 'Schicht uit Bantega' bemachtigde in zijn carrière ook vijf wereldtitels. In totaal won Knegt 37 medailles op EK's, WK's en Olympische Spelen.

De shorttracker kende ook grote fysieke tegenslag. Bij het aansteken van een houtkachel liep Knegt in januari 2019 ernstige brandwonden op. Na een lange revalidatie kwam hij er bovenop en maakte ook weer zijn rentree in de topsport, met onder meer deelname aan de Olympische Spelen van Beijing in 2022.

