Jenning de Boo wint opnieuw zilveren plak: dit keer na spannende 500 meter

Jenning de Boo heeft opnieuw zilver gepakt op de Olympische Spelen. De 22-jarige schaatser reed op de 500 meter naar een knappe tweede plaats in het Milano Speed Skating Stadium.

Met een tijd van 33,88 seconden kwam De Boo dicht in de buurt van het goud. Toch moest hij opnieuw zijn meerdere erkennen in de 21-jarige Amerikaan Jordan Stolz. De topfavoriet was met 33,77 net iets sneller en pakte het goud.

De Boo opende in de buitenbaan tegen Stolz in 9,62 tegen 9,55 voor de Amerikaan. Op de kruising dook hij in de rug van zijn rivaal en kwam er in de binnenbocht naast. Stolz bleef de Nederlander op de streep echter nipt voor. Het brons op de 500 meter ging naar de Canadees Laurent Dubreuil, die 34,26 reed.

Ook zilver op 1000 meter

Het is al de tweede keer deze Spelen dat De Boo achter Stolz eindigt. Eerder verloor hij in een rechtstreeks duel op de 1000 meter ook van de Amerikaan en veroverde hij zilver. Voor De Boo zijn het zijn eerste Olympische Spelen.

De Nederlander Sebas Diniz eindigde met 34,46 als vijfde. Joep Wennemars kwam met 34,89 niet verder dan de 21e plaats.