Jenning de Boo schaatst Nederland naar zilveren medaille op 1000 meter

De Nederlandse Jenning de Boo heeft de zilveren medaille bemachtigd op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Italië. De 22-jarige schaatser moest in het Milano Speed Skating Stadium met 1.06,78 het goud laten aan topfavoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die won in een olympisch record van 1.06,28. Ning Zhongyan uit China pakte met 1.07,34 het brons.

Regerend wereldkampioen Joep Wennemars werd gehinderd in zijn rit en kwam alsnog tot 1.07,58. Hij reed zo'n twintig minuten later opnieuw en reed toen 1.08,46. Hij eindigde op basis van zijn eerste rit op de vijfde plek. Kjeld Nuis werd met 1.07,65 zesde.

Joep Wennemars schaatst de 1000 meter op de Olympische Spelen over. De 23-jarige Nederlander werd in zijn rit gehinderd door de Chinees Ziwen Lian. Beeld: ANP

Voor De Boo zijn het de eerste Olympische Spelen. Hij komt op deze Spelen ook nog in actie op de 500 meter.

Ongeloof bij Wennemars

Na de wedstrijd stond Joep Wennemars de NOS beduusd en sprakeloos te woord. Hij kan nog steeds niet geloven dat hij zo gehinderd kon worden: "Ik heb voorrang. Ik rijd gewoon in mijn eigen lijn en ik word eruit gebeukt."

Ondanks dat hij door heeft gereden, wist hij na de rit meteen dat zijn olympische droom in deugen was gegaan. Maar na ongeveer een halfuur doet hij de rit opnieuw maar dat is volgens hem eigenlijk niet te doen: "Het was onmogelijk. Ik vind het ontzettend kwalijk dat ik in minder dan een halfuur weer aan de start moet staan. Dat kan helemaal niet. Elke minuut telt."