Eerste goud op Winterspelen én olympisch record: Jutta Leerdam wint

Jutta Leerdam heeft Nederland het eerste goud bezorgd op de Olympische Spelen van Milaan. De 27-jarige schaatsster won in het Milano Speed Skating Stadium de 1000 meter in een olympisch record van 1.12,31. Het zilver ging naar landgenote Femke Kok in 1.12,59. Titelverdedigster Miho Takagi uit Japan greep het brons.

Voor Leerdam is het haar tweede olympische medaille. Op de Spelen van Beijing 4 jaar geleden moest ze genoegen nemen met zilver op dezelfde afstand achter Takagi. Kok greep haar eerste olympische medaille.

Hoe zit het met de rest van de kansen deze Winterspelen? Dat zie je in de onderstaande video.

2:08 Komt er een medailleregen bij de Spelen?

Schulting ontevreden

Suzanne Schulting stapte maandag na haar 1000 meter met een slecht gevoel van het ijs af. "Het was niet goed genoeg, daarom ben ik ontevreden", sprak de Friezin. Schulting was ingedeeld in de eerste rit en kwam tot een tijd van 1.15,46.

"Maar dit is ruimschoots niet genoeg. Ik wist dat als ik in de buurt van het podium had willen komen, ik in de 1.14 moest schaatsen. Dat lukte niet, mede door een missertje in de bocht. Daardoor verloor ik snelheid. Dat was funest." Ze is uiteindelijk achtste geworden.