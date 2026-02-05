Winterspelen bijna van start: deze Nederlandse sporters zijn onze favoriet

Vrijdag is het zover: de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo gaan officieel van start met de openingsceremonie 's avonds. TeamNL is er klaar voor, en ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdag al richting Italië vertrokken om onze sporters aan te moedigen. Maar voor wie juichen we eigenlijk het hardst?

Uit de cijfers van het Hart van Nederland-panel onder 3.876 panelleden blijkt dat de schaatssters onze favoriet zijn. Femke Kok gaat aan kop met 21 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door Jutta Leerdam (20 procent). Suzanne Schulting staat op plek drie met 13 procent.

Opvallend is dat binnen de top 5 twee stelletjes zijn: Suzanne Schulting en Joep Wennemars, en Joy Beune en Kjeld Nuis. Onderstaande lijst laat de top 10 zien van onze grootste favorieten.

Top 10 populairste Nederlandse sporters voor de Winterspelen 1. Schaatsster: Femke Kok 21% 2. Schaatsster: Jutta Leerdam 20% 3. Schaatsster: Suzanne Schulting 13% 4. Schaatser: Kjeld Nuis: 13% 5. Schaatsster: Joy Beune 12% 6. Schaatser: Joep Wennemars 12% 7. Schaatser: Jenning de Boo 9% 8. Shorttrackster: Xandra Velzeboer 6% 9. Schaatsster: Marijke Groenewoud 6% 10 Schaatsster: Antoinette Rijpma-de Jong: 6%

Meer of minder medailles?

Tijdens de Winterspelen 2022 in Beijing was TeamNL goed voor 17 medailles. Dit leverde een zesde plek in de medaillespiegel. 45 procent van panelleden denkt dat TeamNL deze Winterspelen evenveel medailles gaat winnen als de Winterspelen in Beijing. Slechts 23 procent denkt dat TeamNL meer medialles gaat winnen deze Winterspelen.