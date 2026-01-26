Van Maasbree naar Milaan: zo worden de Olympische bobs klaargemaakt

Het gaat goed met het Nederlandse bobsleeën. Tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina doet Nederland weer mee. En niet met één, maar zelfs met twee bobs. Zowel de tweemans- als de viermansbob heeft zich geplaatst. De sporters zijn volop in training en inmiddels vertrokken naar een trainingskamp.

Minstens zo belangrijk als de kracht van de atleten is het materiaal. De bobs staan momenteel in een loods in het Limburgse Maasbree, het kloppend hart van het Nederlandse bobsleeën. Daar houdt Wim Noorman persoonlijk toezicht. Hij bouwt de bobs en zorgt ervoor dat ze in topconditie richting Italië gaan.

Niet alleen de sporters moeten pieken, ook elke schroef en elk detail telt. In de bovenstaande video is te zien hoe Wim Noorman de bobs voorbereidt op het allerhoogste niveau en waarom juist dit werk cruciaal is voor succes op de Spelen .