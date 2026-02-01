Volg Hart van Nederland
Naar deze sport gaan Nederlanders tijdens Winterspelen, maar goedkoop is het niet

Olympische Spelen

Vandaag, 20:25

Steeds meer Nederlanders maken plannen om de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo van dichtbij mee te maken. De grootste trekpleister is duidelijk: het schaatsen. Volgens NOC*NSF zijn er inmiddels 42.000 tickets verkocht aan Nederlanders, vooral voor de schaats- en shorttrackwedstrijden in Milaan.

Niet alleen het langebaanschaatsen is populair. Ook shorttrack trekt veel Nederlandse fans, al hangt daar een stevig prijskaartje aan. Daarnaast zijn er honderden tickets verkocht voor bergsporten, zoals skiën en snowboarden.

De bobsleeërs kijken uit naar de Winterspelen:

Hoge prijzen

Wie het schaatsen live wil zien, moet diep in de buidel tasten. Voor een normaal kaartje bij het langebaanschaatsen in Milaan ligt de prijs op 180 euro. Shorttrack is nog duurder: tickets kunnen oplopen tot 450 euro. Vooral voor finales betalen fans de hoofdprijs. In totaal is inmiddels zo'n 70 procent van de 1,8 miljoen beschikbare tickets verkocht.

Naast de ticketprijzen krijgen bezoekers ook te maken met hoge kosten voor een overnachting. Volgens NOC*NSF zijn de hotelprijzen in Milaan en Cortina d'Ampezzo kort voor de start van de Winterspelen fors gestegen. Vooral accommodaties dichtbij de wedstrijdlocaties vragen flink meer dan normaal.

Nederland bezet de zesde plaats als het gaat om de interesse voor kaarten. Duitsland en Italië nemen de meeste kaarten af, gevolgd door de Verenigde Staten, Zwitserland en Groot-Brittannië.

Door ANP

