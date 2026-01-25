Deze twee sporters zijn de vlaggendragers bij de Winterspelen

De olympische sporters Kimberley Bos (skeleton) en Jens van 't Wout (shorttrack) zijn aangewezen als de Nederlandse vlaggendragers bij de Winterspelen. Dat heeft chef de mission Carl Verheijen van TeamNL zondag bekendgemaakt. De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo vindt vrijdag 6 februari plaats.

Van 't Wout (24) draagt de vlag bij de ceremonie in stadion San Siro in Milaan, terwijl Bos (32) op hetzelfde moment de Nederlandse driekleur toont in Cortina d'Ampezzo.

Shorttracker Jens van 't Wout vertrok eerder zondag met zijn teamgenoten vanaf Schiphol naar Milaan voor een trainingskamp in de bergen. In Bormio, vlakbij de Zwitserse grens, werken de sporters de laatste weken toe naar de wedstrijden, die over minder dan twee weken beginnen:

1:11 Laatste loodjes voor shorttrackers: nog twee weken tot olympische strijd

Gouden dromen werkelijkheid

Chef de mission Carl Verheijen vindt de vlaggendragers Bos en Van 't Wout "inspirerende sporters". "Als je je zoals zij met hart en ziel inzet voor je sport en echt alles geeft, dan kunnen gouden dromen werkelijkheid worden", stelt de oud-schaatser. "Het is ook een mooie gelegenheid om sporten zoals skeleton en shorttrack in de schijnwerpers te zetten."

Bos en Van 't Wout vinden het beiden een grote eer dat zij de vlag mogen dragen. Bos heeft al eens een medaille gewonnen. Zij veroverde op de Spelen in Beijing in 2022 brons in het skeleton en werd vorig jaar wereldkampioen. "Ik vind het echt een eer dat ik vlaggendrager voor TeamNL ben in Cortina d'Ampezzo, een heel mooi moment voor de sleesporters. Mijn focus gaat daarna volledig op mijn competitie: vrijdag 13 en zaterdag 14 februari moet het gebeuren."

Topfavoriet

Van 't Wout deed in Beijing 2022 niet mee om de medailles, maar is nu een van de topfavorieten. "Ik zei meteen ja toen Carl Verheijen het vroeg. Hoe bijzonder dat ik als shorttracker de vlag mag dragen. Dit gaat mij echt een boost geven", aldus Van 't Wout.

Dat de twee vlaggendragers niet beiden in Milaan zijn, komt door de grote reisafstand tussen de wedstrijdlocaties. Daarom zijn er tegelijkertijd met de officiële openingsceremonie in Milaan ook ceremonies in Cortina d'Ampezzo, Predazzo en Livigno. Naast de meervoudige vlaggenparade wordt ook de olympische vlam op twee plekken ontstoken. In Milaan gebeurt dit bij de Arco della Pace. In Cortina d'Ampezzo staat de vlam op Piazza Dibona.