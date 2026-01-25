Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Deze twee sporters zijn de vlaggendragers bij de Winterspelen

Deze twee sporters zijn de vlaggendragers bij de Winterspelen

Olympische Spelen

Vandaag, 19:54

Link gekopieerd

De olympische sporters Kimberley Bos (skeleton) en Jens van 't Wout (shorttrack) zijn aangewezen als de Nederlandse vlaggendragers bij de Winterspelen. Dat heeft chef de mission Carl Verheijen van TeamNL zondag bekendgemaakt. De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo vindt vrijdag 6 februari plaats.

Van 't Wout (24) draagt de vlag bij de ceremonie in stadion San Siro in Milaan, terwijl Bos (32) op hetzelfde moment de Nederlandse driekleur toont in Cortina d'Ampezzo.

Shorttracker Jens van 't Wout vertrok eerder zondag met zijn teamgenoten vanaf Schiphol naar Milaan voor een trainingskamp in de bergen. In Bormio, vlakbij de Zwitserse grens, werken de sporters de laatste weken toe naar de wedstrijden, die over minder dan twee weken beginnen:

Laatste loodjes voor shorttrackers: nog twee weken tot olympische strijd
1:11

Laatste loodjes voor shorttrackers: nog twee weken tot olympische strijd

Gouden dromen werkelijkheid

Chef de mission Carl Verheijen vindt de vlaggendragers Bos en Van 't Wout "inspirerende sporters". "Als je je zoals zij met hart en ziel inzet voor je sport en echt alles geeft, dan kunnen gouden dromen werkelijkheid worden", stelt de oud-schaatser. "Het is ook een mooie gelegenheid om sporten zoals skeleton en shorttrack in de schijnwerpers te zetten."

Bos en Van 't Wout vinden het beiden een grote eer dat zij de vlag mogen dragen. Bos heeft al eens een medaille gewonnen. Zij veroverde op de Spelen in Beijing in 2022 brons in het skeleton en werd vorig jaar wereldkampioen. "Ik vind het echt een eer dat ik vlaggendrager voor TeamNL ben in Cortina d'Ampezzo, een heel mooi moment voor de sleesporters. Mijn focus gaat daarna volledig op mijn competitie: vrijdag 13 en zaterdag 14 februari moet het gebeuren."

Topfavoriet

Van 't Wout deed in Beijing 2022 niet mee om de medailles, maar is nu een van de topfavorieten. "Ik zei meteen ja toen Carl Verheijen het vroeg. Hoe bijzonder dat ik als shorttracker de vlag mag dragen. Dit gaat mij echt een boost geven", aldus Van 't Wout.

Dat de twee vlaggendragers niet beiden in Milaan zijn, komt door de grote reisafstand tussen de wedstrijdlocaties. Daarom zijn er tegelijkertijd met de officiële openingsceremonie in Milaan ook ceremonies in Cortina d'Ampezzo, Predazzo en Livigno. Naast de meervoudige vlaggenparade wordt ook de olympische vlam op twee plekken ontstoken. In Milaan gebeurt dit bij de Arco della Pace. In Cortina d'Ampezzo staat de vlam op Piazza Dibona.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Shorttrackers vertrekken richting Italië: klaar voor olympische strijd
Shorttrackers vertrekken richting Italië: klaar voor olympische strijd
Bobsleeërs kijken uit naar Winterspelen: 'Drie weken gratis eten bij het buffet'
Bobsleeërs kijken uit naar Winterspelen: 'Drie weken gratis eten bij het buffet'
Geen bonussen meer voor olympische medaillewinnaars
Geen bonussen meer voor olympische medaillewinnaars

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.