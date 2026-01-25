Shorttrackers vertrekken richting Italië: klaar voor olympische strijd

Met de Olympische Winterspelen voor de deur is het voor de Nederlandse shorttrackploeg nu echt aftellen geblazen. Zondagochtend vertrok de selectie vanaf Schiphol naar Milaan voor een trainingskamp in de bergen. In Bormio, vlakbij de Zwitserse grens, werken de sporters de laatste weken toe naar de wedstrijden, die over minder dan twee weken beginnen.

De sfeer op de luchthaven was ontspannen, maar de focus ligt duidelijk op wat komen gaat, zo vertellen de sporters in bovenstaande video aan Hart van Nederland.