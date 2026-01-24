Volg Hart van Nederland
Bobsleeërs kijken uit naar Winterspelen: 'Drie weken gratis eten bij het buffet'

Olympische Spelen

Vandaag, 22:17

Een enorm gejuich klonk in het Nederlandse bobsleekamp afgelopen week toen bleek dat niet alleen de tweemansbob zich op mocht maken voor de winterspelen in Cortina d'Ampezzo, maar ook de viemansbob. De sfeer zit er goed in bij de bobsleeërs, ondanks dat zij anders trainen dan andere landen met minder faciliteiten. "We moeten er ontzettend hard voor werken", vertelt bobsleeër Timme Koster.

Dave Wesselink crashte eerder deze maand met de bobslee, het leek er op dat hij de Olympische Winterspelen wel kon vergeten. Maar met een geleende bobslee plaatste Wesselink zich twee dagen later voor de tweemansbob. En meer goed nieuws volgde, NOC*NSF besloot ook de viermansbob naar Italië te sturen.

Trainingskamp

Maandag vertrekt de bobsleeploeg naar het buitenland voor een trainingskamp en zaterdag vond voor alle bobsleeërs een laatste training plaats op Nederlandse bodem. Daar vertellen de sporters uit te kijken naar het toernooi. "Zeker naar het sleeën en presteren, maar ook naar het eten: drie weken lang gratis buffet", lacht Dave Wesselink.

Door Redactie Hart van Nederland

