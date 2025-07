Geen bonussen meer voor olympische medaillewinnaars

NOC*NSF keert op de Olympische en Paralympische Spelen van Milaan voor het laatst een bonus uit aan medaillewinnaars. De sportkoepel reserveert voor een complete olympische cyclus (Zomer- en Winterspelen) steeds 2 miljoen euro en vindt die uitgave niet meer te verdedigen. "NOC*NSF geeft prioriteit aan talentontwikkeling en begeleiding van topsporters, en aan goed voorbereide deelname aan internationale wedstrijden", stelt de sportkoepel.

De medaillebonus in Milaan bedraagt 30.000 euro bij goud. Een winnaar van een zilveren plak krijgt 15.000 euro, brons levert 7500 euro op. Een topsporter heeft recht op maximaal één bonusbedrag. Paralympiërs ontvangen bij goud een bonus van 20.000 euro.

Het verschil tussen olympische en paralympische bonussen is de afgelopen jaren wel kleiner geworden. NOC*NSF zegt daarmee te hebben ingespeeld op de ontwikkelingen in de paralympische sport.

'Noodzakelijke keuze'

NOC*NSF noemt het afschaffen van de bonussen een noodzakelijke keuze. "Het moeten beëindigen van het bonussysteem gaat ons vooral aan het hart voor winnaars in sporten waar nauwelijks sponsorcontracten zijn", zegt André Cats, directeur topsport van NOC*NSF, op de website. "Veel topsporters leven van een minimum, omdat ze voorrang geven aan hun topsportcarrière. Ook een stipendium - een uitkering die samenhangt met hun status als sporter - is een bescheiden bedrag." Ook noemt Cats de bijdrage een blijk van waardering.

Cats pleit al jaren voor een goede inkomensvoorziening voor topsporters. "Topsport is een fulltime beroep waarvoor je op een passende manier beloond dient te worden, zodat je zelf in je levensonderhoud kunt voorzien. Daar hoort ook pensioenopbouw bij." NOC*NSF is hierover samen met de sportbonden in gesprek met onder andere het ministerie van VWS.

Atleten balen

De atletencommissie is niet blij met het besluit. "Wij pleiten al jaren voor een betere inkomenspositie voor alle sporters, inclusief pensioenopbouw", zegt voorzitter Inge Janssen op de website van NOC*NSF. "Ook zien wij graag een afschaffing van de inkomensgrens, zodat sporters meer ruimte hebben om naast hun stipendium geld te verdienen. We zijn hierover in goed gesprek met NOC*NSF. De timing van dit besluit vinden we dan ook zuur, omdat er nu nog geen zicht is op concrete verbeteringen van de inkomensvoorziening of voor ruimere commerciële mogelijkheden in de olympische en paralympische overeenkomst."