'Onbetwiste Koning van de Spelen' Lavreysen gehuldigd in Luyksgestel

Hoewel de Olympische Spelen alweer 4 dagen achter ons liggen, heerst donderdagavond in Luyksgestel nog steeds de olympische koorts. Het Brabantse dorp liep aan het begin van de avond uit voor een huldiging in het Kloosterpark van Harrie Lavreysen.

De baanwielrenner won in Frankrijk 3 gouden medailles en had er al 2 in de kast liggen van Tokio. Dat maakt hem de succesvolste Nederlandse man ooit op de Spelen. Onder toeziend oog van familie en vrienden zette het dorp hem flink in het zonnetje.

Feest

De gemeente noemt Lavreysen de "onbetwiste Koning van de Spelen", die "de harten van vele sportliefhebbers over de hele wereld" heeft veroverd. De gemeente onthaalt de winnaar van de "gouden hattrick" donderdagavond in het Kloosterpark in de plaats op de Kempen. Vanaf 18.30 uur tot middernacht is het daar feest, waarbij Lavreysen wordt gehuldigd.

De baanwielrenner prolongeerde met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland zijn olympische titel op de teamsprint, won goud op de individuele sprint met een wereldrecord en was niet te achterhalen in de finale van de keirin. Hij was zondagavond samen met atlete Femke Bol de vaandeldrager tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.