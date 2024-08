Nederland eindigt Olympische Spelen met 34 medailles

Nederland heeft op de Olympische Spelen 34 medailles behaald. Na het goud voor baanwielrenner Harrie Lavreysen kan TeamNL in Parijs geen plakken meer winnen. Naast Lavreysen won ook Sifan Hassan zondag goud, op de marathon.

Nederland haalde deze Olympische Spelen vijftien keer goud, zevenmaal zilver en twaalf keer brons. De vijftien gouden plakken zijn een verbetering van het record van de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Toen veroverde Nederland twaalf keer goud.

TeamNL haalde Groot-Brittannië in en is gestegen naar de zesde plaats op de medaillespiegel. China voert het klassement aan met 40 keer goud, net voor de Verenigde Staten met 38. Japan (19), Australië (18) en Frankrijk (16) zijn de andere landen in de top vijf.

ANP