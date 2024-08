Sifan Hassan rent in bloedstollende finale naar goud op de marathon

Sifan Hassan heeft haar historische olympische missie bekroond met een sensationele gouden medaille op de marathon.

Twee dagen na het behalen van de bronzen medaille op de 10.000 meter presteerde de 31-jarige Nederlandse atlete het bijna onmogelijke door de zware wedstrijd over 42,195 kilometer door Parijs te winnen. Ze won een zenuwslopende eindsprint van de Ethiopische wereldrecordhouder Tigst Assefa en liet zich op weg naar de finish op Esplanade des Invalides toejuichen door duizenden toeschouwers.

Hassan kan zich nu de eerste vrouw noemen die op één Olympische Spelen de 5000 meter, de 10.000 meter en de marathon heeft volbracht. Die vooraf fysiek vrijwel onmogelijk geachte opdracht gaf ze extra glans met drie medailles: brons op de 5000, brons op de 10.000 en goud op de marathon.

Gaatjes dichten

Hassan liep in de wedstrijd geen meter aan de leiding. Ze volgde het tempo van haar Keniaanse en Ethiopische concurrentes. Soms liet ze even een gaatje vallen, maar dan kwam de geboren Ethiopische op eigen tempo weer terug vooraan. Op de steile klim na 28 kilometer trokken Assefa en haar landgenote Amane Beriso Shankule door. Hassan beet op haar tanden, klauwde omhoog en wist vlak voor de top terug te keren in de uitgedunde kopgroep.

Met negen vrouwen vooraan gingen ze de laatste vlakke 10 kilometer in. Hassan oogde nog steeds fris en bleef in het spoor van Assefa en Shankule, die er niet in slaagden haar eraf te lopen. Ook na 40 kilometer rende de Nederlandse topatlete nog steeds vooraan mee en maakte ze zich op voor een eindsprint. Het werd een zenuwslopend duel met Assefa, waarbij ze nog bijna in de hekken liep, maar ze hield vol en spurtte naar de zege in een olympisch record van 2.22.55. Voor Assefa restte het zilver in 2.22.58, de Keniaanse Hellen Obiri behaalde het brons in 2.23.10.

Anne Luijten, de tweede Nederlandse in het veld, finishte als vijftigste in 2.33.42.

