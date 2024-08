Hoe Sifan Hassan met behulp van vrienden en familie op drie (!) afstanden een medaille wil veroveren

In samenwerking met:

Sifan Hassan hoopt drie medailles over te houden aan haar deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. De 31-jarige Nederlandse doet mee aan de 5.000 meter, de 10.000 meter én de marathon.

De eerste medaille voor Hassan is al een feit. In Parijs finishte de atlete maandag als derde op de 5.000 meter, wat haar een bronzen plak opleverde.

Even leek het erop dat Hassan er met de zilveren medaille vandoor zou gaan. De nummer 2 Faith Kipyegon werd na afloop van de wedstrijd gediskwalificeerd om duwen en trekken, maar na een protest van de Keniaanse werd de beslissing tóch weer teruggedraaid: zilver voor Kipyegon, en dus brons voor Hassan.

Ik heb héél veel mensen achter mij. Sifan Hassan

De bronzen plak is een mooie start van haar unieke missie op de Olympische Spelen. Later deze week doet Hassan ook nog de 10.000 meter en de marathon. Nooit eerder liep een vrouwelijke atlete deze drie afstanden op de Spelen.

Iedere stap naar voren begint bij de mensen achter je

Nu al een enorme prestatie van Hassan, maar de atlete doet én kan het niet alleen. In de campagne van Odido - partner van TeamNL - geeft Hassan een ode aan het team wat achter haar staat, bestaande uit haar coach Tim Rowberry, familie, vrienden en vriendinnen, collega-sporters en manager Jos Hermens. “Het is een lange weg, soms was ik eenzaam, maar ik ben ook samen met mijn vrienden en familie”, zegt Hassan (zie video hieronder). “Musa, mijn broertje die altijd meerent, Assanti, die mij altijd lieve berichtjes stuurt. Ik heb héél veel mensen achter mij.”