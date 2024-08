Historische Harrie Lavreysen pakt zijn vijfde goud op keirin

Baanrenner Harrie Lavreysen heeft op de Olympische Spelen ook de keirin gewonnen. De 27-jarige Brabander voltooide daarmee de 'hattrick' na eerdere winst op de sprint en de teamsprint. Op de Spelen van Tokio won hij die onderdelen ook, maar bleef hij op de keirin steken op brons.

Bij keirin rijden vijf of zes renners achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de renners in drie ronden om de zege.

Succesvolste Nederlandse man

Lavreysen is na het veroveren van zijn vijfde gouden medaille de succesvolste Nederlandse man ooit op de Olympische Spelen. Oud-schaatser Sven Kramer (Winterspelen) en voormalig ruiter Charles Pahud de Mortanges (Zomerspelen) wonnen vier keer goud op de Spelen.

Op de ranglijst van gouden medailles moet hij alleen Ireen Wüst nog voor zich dulden. De voormalig schaatsster pakte liefst zes gouden medailles, verdeeld over vijf verschillende Spelen. Wüst won in totaal dertien olympische medailles, Lavreysen heeft er nu zes. In Tokio moest hij op de keirin nog genoegen nemen met brons.

ANP