Baanrenner Harrie Lavreysen verovert opnieuw olympische titel op sprint

Baanrenner Harrie Lavreysen is voor de tweede keer op rij olympisch kampioen sprint geworden. Na zijn succes in Tokio prolongeerde hij op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines zijn titel.

In de finale was de 27-jarige Brabander in twee heats te sterk voor de Australiër Matthew Richardson.

Lavreysen verdiende daarmee zijn vierde gouden olympische medaille. Net als in Tokio won hij op de Spelen van Parijs samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg ook de teamsprint.

Hoogland moet nog een derde heat rijden in de strijd om het brons.

