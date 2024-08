Telgenkamp heeft spijt van provocatie tijdens hockeyfinale: 'Was puur emotie'

Na de olympische hockeyfinale donderdagavond ontstond er een opstootje op het veld. Dat meldt de NOS. Een aantal Duitse spelers zou de confrontatie hebben opgezocht met de Nederlandse hockeyers, die goud hadden gepakt, nadat hockeyer Duco Telgenkamp provocerende bewegingen had gemaakt.

"Ik kan wel wat loslaten over de reden", zei captain Thierry Brinkman na afloop tegen de NOS. "De keeper van Duitsland had vooraf gezegd dat wij bang waren voor hen. Dat hebben we doorgestuurd in onze groepschat, dat konden we gebruiken als extra motivatie. Maar we willen de rest van de avond geen gezeik meer."

Aai over zijn bol

Toch kwam het tot een aanvaring. De Nederlandse hockeyer Duco Telgenkamp, die de beslissende shoot-out scoorde, rende naar de keeper van Duitsland toe en hield een vinger voor zijn mond. Ook gaf hij hem een aai over zijn bol. Onze oosterburen konden dit niet waarderen en stormden op Telgenkamp af. Het opstootje werd al snel gesust.

"Had ik niet moeten doen", zei Telgenkamp later tegen de NOS. "Was gewoon puur emotie. Stom, maar heel snel vergeten en door met juichen om deze gouden medaille."