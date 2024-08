Baanwielrenster Hetty van de Wouw pakt zilver op sprintonderdeel keirin

Baanrenster Hetty van de Wouw heeft op de Olympische Spelen op het sprintonderdeel keirin het zilver gepakt. De 26-jarige baanrenster uit Kaatsheuvel moest alleen de Nieuw-Zeelandse wereldkampioene Ellesse Andrews voor laten. Het brons was voor de Britse Emma Finucane.

Van de Wouw was vorig jaar al vierde op de WK in Glasgow op de keirin. Op de van oorsprong Japanse discipline rijden vijf of zes rensters achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de rensters in drie ronden om de winst. De inmiddels gestopte Shanne Braspennincx pakte het goud op de Spelen van Tokio.

Steffie van der Peet strandde in de halve finales. In de strijd om de plaatsen 7 tot en met 12 finishte ze als vierde.

ANP