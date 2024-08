Kitesurfer Annelous Lammerts pakt brons op Olympische Spelen

Kitesurfer Annelous Lammerts heeft op de Olympische Spelen de bronzen medaille veroverd. De 30-jarige debutante lag in een goede positie in de tweede race van de finale van de medalseries, terwijl de Britse Eleanor Aldridge de strijd om het goud besliste.

Lammerts en de Amerikaanse Daniela Moroz, de winnaressen van de halve finales, waren de eindstrijd begonnen met 0 punten (wins). De automatisch geplaatste Franse Lauriane Nolot en Aldridge, de nummers 1 en 2 van het klassement, hadden respectievelijk 2 punten en 1 punt. Degene die als eerste 3 punten had, won het goud.

Eindstrijd

Lammerts kwam er in de eerste race, die door Aldridge werd gewonnen, niet aan te pas. In de tweede wedstrijd won de Britse opnieuw, waardoor zij het goud veroverde. Lammerts kwam als tweede over de finish, waarmee zij zich van het brons verzekerde. Nolot moest genoegen nemen met zilver.

Lammerts had zich eerder overtuigend geplaatst voor de eindstrijd door meteen haar eerste race in de halve finale te winnen. Dankzij haar vierde plek in de openingsserie was ze de halve eindstrijd begonnen met 2 punten.

Specialist

Lammerts was in het verleden een specialist in het freestyle kitesurfen. Ze stapte over naar de discipline Formula Kite, nadat deze op het programma van de Spelen van 2024 werd gezet. Bij de olympische discipline gaat het om snelheid, in tegenstelling tot het freestylen dat vooral gericht is op het doen van 'tricks'.

Bij het kitesurfen maakt de sporter gebruik van een vlieger. Onder de plank zit een vleugelconstructie, waardoor deze boven het water wordt getild en er hoge snelheden worden bereikt.

ANP