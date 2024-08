Nederland fan van Femke: speciale 'Bol-taartjes' en wedstrijd op groot scherm

Nederland kijkt donderdagavond vol spanning naar de finale van de 400 meter horden, waar Femke Bol opnieuw voor goud gaat. Sinds haar indrukwekkende sprint in de estafetterace afgelopen weekend lijkt er een soort Femke Bolkoorts te heersen. Zo worden er in Bilthoven speciale Femke Bol-taartjes gebakken en in Amersfoort is de wedstrijd te volgen op een groot scherm.

Bakker Arjan van Everdingen uit Bilthoven is een van de vele fans die niet uitgepraat raakt over Femke. Donderdagochtend stond hij vroeg op om speciale Femke Bol-taartjes te maken. “Heel Nederland is een beetje verliefd geworden op haar,” vertelt Arjan enthousiast. De taartjes zijn een eerbetoon aan de Amersfoortse atlete.

In het centrum van Amersfoort, Femke’s geboorteplaats, heeft de lokale horeca een groot scherm geplaatst op het Lieve Vrouwekerkhof. De verwachting is dat Femke een medaille zal winnen, maar of het goud wordt, blijft spannend. Haar grootste concurrente, de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, is een sterke tegenstander en regerend wereldrecordhouder.

'Femke is in haar beste vorm'

Laurent Meuwly, de bondstrainer, is vol vertrouwen. “Femke is in haar beste vorm ooit,” zegt hij. Of dat genoeg zal zijn om het goud te winnen, durft hij niet te zeggen. "Het wordt een mooie show," voegt hij toe. Het feit dat Femke al goud heeft gewonnen met de 4x400 meter gemengde estafette, kan haar net dat beetje extra positieve energie geven.

Hart van Nederland - ANP