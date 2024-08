Oud-hockeyer Brinkman voorspelt gouden plak op Spelen: 'Gaat spannend worden'

Hockeymannen spelen woensdagavond de finale op de Olympische Spelen tegen Duitsland. Jacques Brinkman, voormalig hockeyer, recordinternational en vader van de huidige aanvoerder Thierry Brinkman, kijkt vol spanning naar de wedstrijd. "Het gaat spannend worden, het ligt dichtbij elkaar."

"Ik ben al supertrots op hem, maar als hij in mijn voetsporen kan treden als olympisch kampioen zou dat fantastisch zijn", vertelt Jacques Brinkman in de 538 Ochtendshow. "Net zoals Jos Verstappen Max in een kart weten te krijgen drukte ik bij hem een hockeystick in zijn handen, dat was voor ons een logisch gegeven."

Heel veel contact hebben vader en zoon niet tijdens de Spelen. "Hij zit echt in die olympische bubbel. Ik stuur hem af en toe een appje met een aanmoediging, soms gooi ik er nog een 'lekker knallen' erin maar meer dan dat zit er niet in." En dat vreet soms aan de oud-hockeyer, de onmacht van verder niets kunnen doen. "Die onmacht begin ik nu al een beetje te voelen in mijn buik, de zenuwen spelen al op, kun je nagaan hoe die jongens zich nu moeten voelen."

'Niet meegaan in het spel van de Duitsers'

De hockeyheren hebben dit toernooi al eerder tegen Duitsland gespeeld. In de poule waren de oosterburen te sterk en wonnen ze met 1-0. "Het gaat inderdaad heel spannend worden vanavond. Spelen tegen de Duitsers voelt als een schaakwedstrijd, ze spelen heel degelijk, komen op voorsprong en zetten dan de wedstrijd vast."

Volgens Brinkman moeten de heren vooral hun eigen spel gaan spelen. Nederland heeft laten zien dat het met heel veel lef en flair de wedstrijd kan winnen, dat moeten ze vanavond ook laten zien. Ze moeten niet meegaan in dat saaie en degelijke hockey van de Duitsers."

Brinkman durft zelfs een voorspelling te doen: "Het gaat 2-1 worden voor Nederland."

Unieke mijlpaal

Als de hockeyers goud weten te behalen kan Nederland een unieke mijlpaal behalen. Voor het eerst in de historie kunnen zowel de hockeymannen als de -vrouwen olympisch kampioen worden op dezelfde Spelen.

De mannen werden alleen olympisch kampioen in 1996 en 2000. Op die Olympische Spelen, in Atlanta en Sydney, moesten de vrouwen genoegen nemen met het brons. De hockeyvrouwen werden in 1984, 2008, 2012 en 2021 wel olympisch kampioen. In 2012 veroverden de mannen een zilveren plak.

De eindstrijd tussen Oranje en Duitsland begint donderdagavond om 19.00 uur.