Hockeymannen door naar finale op Olympische Spelen, plak gegarandeerd

Een klinkende overwinning van de Nederlandse hockeyheren op de Olympische Spelen. Spanje werd in de halve finale verslagen met 4-0. Daardoor zijn de mannen zeker van een medaille, zilver of goud.

Het is een bijzondere overwinning, want de heren staan hiermee voor het eerst sinds de spelen van 2012 in Londen weer in de finale. Toen verloren ze van Duitsland. De laatste titel pakten de mannen op de Olympische Spelen van Sydney in 2000.

Opnieuw de Duitsers?

Jip Janssen opende in de twaalfde minuut de score vanuit een strafbal en Thierry Brinkman maakte er nog in de eerste helft met een hard schot 2-0 van. Thijs van Dam besliste het duel en met nog tien minuten te gaan maakte Duco Telgenkamp er van dichtbij ook nog 4-0 van.

Opnieuw kan het een finale tussen Duitsland en Oranje worden. Nederland neemt het deze keer namelijk op tegen de winnaar van het duel tussen Duitsland en India. Van Duitsland werd in de groepsfase met 1-0 verloren, tegen India heeft Oranje nog niet gespeeld in Parijs.