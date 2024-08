Springruiter Van der Vleuten pakt opnieuw brons op Spelen

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft op de Olympische Spelen van Parijs een bronzen medaille veroverd. Dat deed de ruiter uit Someren met zijn toppaard Beauville Z in een barrage met in totaal drie paarden.

Onder toeziend oog van prinses Amalia maakte Van der Vleuten één springfout. De Duitser Christian Kukuk was met Checker 47 foutloos en daarmee goed voor goud. De Zwitser Steve Guerdat maakte met Dynamix de Belhème ook een fout, maar was sneller dan de Nederlander.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Na afloop is Van der Vleuten vooral trots op zijn paard: "Beauville is van wereldklasse. Hij verdient deze medaille meer dan welk paard dan ook", vertelde de Brabantse ruiter." De emoties kwamen toen hij begon over de mensen achter zijn succes. "Het is niet alleen ik en mijn paard. Het is mijn vader en mijn moeder, mijn grootouders, mijn vrouw en kinderen, de hele staf thuis, de eigenaar. Al die mensen staan dag en nacht voor je klaar. Dit is een geweldige beloning voor iedereen."

Ook brons in Tokio

Van der Vleuten veroverde drie jaar geleden in Tokio ook het brons. In 2012 pakte hij in Londen het zilver in de landenwedstrijd.

ANP