Hockeyvrouwen met overmacht naar strijd om goud op Spelen

De Nederlandse hockeysters hebben zich voor de zesde keer op rij geplaatst voor de finale van de Olympische Spelen. Oranje versloeg in de halve finale Argentinië met 3-0, een indrukwekkende prestatie die hen naar de eindstrijd in Parijs brengt.

Luna Fokke opende de score na 20 minuten met een backhand. Ze was aan de aandacht van de Argentijnse defensie ontsnapt, ging op het doel af en trok naar binnen. Niet veel later verdubbelde Laura Nunnink de score door na een harde voorzet van Fokke binnen te tikken. Yibbi Jansen maakte er in de tweede helft 3-0 van uit een strafcorner. Het was al haar achtste doelpunt van het toernooi.

In het laatste kwart was de spanning eraf in het Yves-du-Manoir Stadion. Diverse speelsters gingen nog op zoek naar een doelpunt, onder wie Felice Albers. Zij wacht dit toernooi nog op haar eerste goal. Albers had op de Spelen van Tokio met haar goals nog een belangrijk aandeel in de titel.

Met nog een paar minuten te gaan haalde Renée van Laarhoven nog een inzet uit een strafcorner van de lijn. In de herkansing ging de bal over het doel van keepster Anne Veenendaal.

Clean sheet

Het was de tweede keer dit toernooi dat Oranje de nul hield. In de groepsfase werd ook van China met 3-0 gewonnen. Nederland heeft in zeven duels pas zes doelpunten geïncasseerd.

Alleen gastland Frankrijk kwam twee keer tot scoren tegen de ploeg van coach Paul van Ass.

Tegenstander finale

Oranje, de regerende olympisch kampioen, neemt het vrijdag in de finale op tegen China of België. Die landen treffen elkaar woensdagavond.

Nederland won drie van de laatste vijf olympische toernooien bij de vrouwen.

