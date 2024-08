TeamNL kan donderdag al aantal gouden medailles Spelen Tokio overtreffen

TeamNL staat op het punt om het aantal gouden medailles van Tokio te evenaren én te overtreffen tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Met slechts één gouden medaille minder dan drie jaar geleden, is Nederland hard op weg naar een nieuw hoogtepunt.

Donderdag hebben openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal (10 kilometer openwaterzwemmen), atlete Femke Bol (400 meter horden) en het mannenhockeyteam de kans om extra goud binnen te halen voor Nederland.

De enige keer dat Nederland beter presteerde dan in Tokio was tijdens de Spelen van Sydney in 2000, waar TeamNL twaalf gouden, negen zilveren en vier bronzen medailles behaalde. Tokio blijft echter leidend in het totale aantal medailles met 36 plakken. In Parijs staat de teller momenteel op twintig medailles, waaronder negen gouden, vijf zilveren en zes bronzen.

Mogelijkheden voor meer medailles

Naast de wedstrijden van donderdag, zijn er nog volop kansen voor TeamNL om het aantal medailles te verhogen. Vrijdag staan de finales van de hockeysters en de titels van Sifan Hassan op de 10.000 meter en baansprinter Harrie Lavreysen op het spel. Ook maakt de jonge India Sardjoe kans op een medaille bij het breaking.

In het slotweekend kan Nederland nog meer medailles behalen. De waterpolosters gaan voor hun tweede olympische medaille ooit en Abdi Nageeye probeert zijn zilveren stunt van Tokio op de marathon te herhalen. Tot slot hebben de estafettevrouwen op de 4x400 meter een kans op goud.