Waterpolosters voor het eerst sinds 2008 naar halves finale Spelen

De Nederlandse waterpolosters zijn voor het eerst sinds 2008 doorgedrongen tot de halve finales van de Olympische Spelen. Voor overwegend oranje tribunes in Parijs was de regerend Europees kampioen met 11-8 te sterk voor Italië. In het tweede en laatste kwart maakte Nederland het verschil: 2-2 3-2 1-1 5-3.

In de halve finales neemt Oranje het donderdag op tegen Spanje, waar het in de EK-finale van januari en de WK-finale van een jaar geleden met veel pijn en moeite van won. De waterpolosters kunnen zich dan verzekeren van de eerste olympische medaille sinds 2008. In Beijing was dat toen goud.

Bij de vorige Spelen In Tokio eindigde Oranje na een verloren kwartfinale als zesde.

ANP