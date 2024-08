Hockeyers Oranje olympisch kampioen na spannende shoot-outs

De hockeyers van Oranje zijn voor het eerst sinds 2000 olympisch kampioen geworden. Het Nederlands team, dat na twaalf jaar terugkeerde in de eindstrijd op de Spelen, versloeg Duitsland na shoot-outs: 3-1. Na de reguliere speeltijd was de stand, na een wedstrijd met weinig gevaar voor beide doelen, 1-1.

Thierry Brinkman opende in de 46e minuut de score. Hij volleerde van dichtbij raak na een voorzet van Peet Bijen. Kort daarna maakte Thies Prinz gelijk door raak te schieten vanaf de rand van de cirkel. Hij kon aanleggen nadat een strafcorner verkeerd was gestopt.

24 jaar geleden was Oranje in Sydney in de finale te sterk voor Zuid-Korea. Jeroen Delmee, tegenwoordig de bondscoach van Nederland, maakte toen deel uit van de selectie. Vier jaar eerder, in Atlanta, veroverde Delmee ook goud met zijn ploeggenoten.

ANP