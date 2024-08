TeamNL overtreft aantal goud in Tokio, record dichterbij dan ooit

De Nederlandse sporters in Parijs hebben dankzij de hockeymannen het aantal olympische gouden medailles van drie jaar geleden in Tokio overtroffen. De zege na shoot-outs tegen Duitsland in de finale betekende de elfde gouden plak voor TeamNL in Parijs, in Tokio was tien de eindstand.

Femke Bol kan donderdagavond al voor een evenaring van het record van twaalf gouden medailles in 2000 in Sydney zorgen. Dan moet zij in de finale van de 400 meter horden in het Stade de France wel afrekenen met onder anderen de Amerikaanse titelverdedigster Sydney McLaughlin-Levrone.

Op de laatste drie dagen van de Spelen komen nog genoeg andere kansen op gouden medailles. Zo spelen de hockeyvrouwen vrijdag de finale tegen China en verdedigen atlete Sifan Hassan op de 10.000 meter en baansprinter Harrie Lavreysen hun in Tokio behaalde titels.

ANP