Femke Bol en Harrie Lavreysen vlaggendragers bij sluitingsceremonie Spelen

Femke Bol en Harrie Lavreysen zijn zondagavond vlaggendragers bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs, meldt NOC*NSF.

Baanwielrenner Lavreysen pakte op de slotdag zijn derde gouden medaille. De Nederlandse afvaardiging won op de Spelen in totaal 34 medailles.

"Harrie is een waanzinnige sportman die zijn favorietenrol in Parijs glansrijk heeft waargemaakt. Zijn prestatie is bijna niet te beschrijven. Samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland een olympische titel prolongeren op de teamsprint, vervolgens goud pakken op de individuele sprint in een wereldrecord en tot slot ongenaakbaar zijn in de finale van de keirin", aldus Van den Hoogenband in een verklaring.

"Femke heeft hier in Parijs een unieke prestatie neergezet. Haar eindsprint tijdens de 4x400 meter staat voor altijd in het Nederlandse collectieve geheugen gegrift. Met lef viel ze aan op de 400 meter horden en ze toonde ongekend veel veerkracht op de 4x400 meter estafette bij de vrouwen. Resulterend in een ongelooflijk resultaat: goud, zilver en brons. Volgens mij kunnen we ons als TeamNL geen betere sportmensen wensen om namens ons de vlag te dragen tijdens de sluitingsceremonie."

Eerste keer

Het is de eerste keer dat de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie door twee sporters wordt gedragen.

De sluitingsceremonie wordt gehouden in het Stade de France en begint om 21.00 uur. De Nederlandse afvaardiging won op de Spelen 34 medailles.

ANP