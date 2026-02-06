Volg Hart van Nederland
Schema Olympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?

Olympische Spelen

Vandaag, 13:34

De Olympische Winterspelen van 2026 worden gehouden in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Het evenement start op vrijdag 6 februari om 20.00 uur met de openingsceremonie. Van 6 tot en met 22 februari staat Italië volledig in het teken van de Winterspelen.

De openingsceremonie markeert de officiële aftrap van het olympische evenement. Zoals gebruikelijk belooft dit een spectaculaire show te worden, met veel aandacht voor olympische symboliek en de Italiaanse cultuur.

Schema TeamNL

TeamNL komt tijdens de Winterspelen in actie op de onderdelen bobsleeën, kunstschaatsen, schaatsen, shorttrack, skeleton en snowboarden. In dit artikel zet Hart van Nederland per dag op een rij welke Nederlandse atleten in actie komen, op welk onderdeel en op welk tijdstip.

🏅 = Dit icoon betekent dat TeamNL op dat moment kans maakt op een medaille in dit onderdeel.

❓= Dit icoon betekent dat het nog niet bekend is of TeamNL meedoet; deelname volgt alleen bij het behalen van een finaleplaats.

Datum:

Onderdeel:

Tijd:

Atleet:

Zaterdag 7 februari

Schaatsen (vrouwen) 3.000 meter 🏅

Van 16:00 tot 23:30

- Joy Beune

- Merel Conijn

- Marijke Groenewoud

Zondag 8 februari

Snowboarden (vrouwen) parallelreuzenslalom kwalificatie en finale 🏅

Van 09:00 tot 14:40

- Michelle Dekker

Zondag 8 februari

Schaatsen (mannen) 5.000 meter 🏅

Van 16:00 tot 23:30

- Chris Huizinga

- Stijn van de Bunt

- Marcel Bosker

Zondag 8 februari

Snowboarden (vrouwen) big air kwalificatie

Van 19:30 tot 21:30

- Melissa Peperkamp

- Romy van Vreden

Maandag 9 februari

Schaatsen (vrouwen) 1.000 meter 🏅

Van 17:30 tot 23:30

- Femke Kok

- Jutta Leerdam

- Suzanne Schulting

Maandag 9 februari

Snowboarden (vrouwen) big air finale 🏅

Van 19:30 tot 20:45

❓Melissa Peperkamp en Romy van Vreden

Dinsdag 10 februari

Shorttrack (vrouwen) 500m kwalificatie

Van 10:30 tot 11:15

- Xandra Velzeboer

- Michelle Velzeboer

- Selma Poutsma

Dinsdag 10 februari

Shorttrack (mannen) 1.000m kwalificatie

Van 11:08 tot 11:55

- Jens van ’t Wout

- Teun Boer

Dinsdag 10 februari

Shorttrack mixed relay 🏅

Van 11:53 tot 14:00

N.N.B

Woensdag 11 februari

Schaatsen (mannen) 1.000 meter 🏅

Van 18:30 tot 23:30

- Jenning de Boo

- Joep Wennemars

- Kjeld Nuis

Donderdag 12 februari

Snowboarden (mannen) cross kwalificatie en finale 🏅

Van 10:00 tot 16:00

- Glenn de Blois

Donderdag 12 februari

Schaatsen (vrouwen) 5.000 meter 🏅

Van 16:30 tot 23:50

- Merel Conijn

- Bente Kerkhoff

Donderdag 12 februari

Shorttrack (vrouwen) 500m - kwalificatie en finales 🏅

Van 20:15 tot 21:45

❓Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma

Donderdag 12 februari

Shorttrack (mannen) 1.000 meter mannen - kwartfinale t/m finales 🏅

Van 20:29 tot 22:15

❓Jens van ’t Wout en Teun Boer

Vrijdag 13 februari

Skeleton (vrouwen) heat 1 en 2

Van 16:00 tot 23:30

- Kimberley Bos

Vrijdag 13 februari

Schaatsen (mannen) 10.000 meter 🏅

Van 16:00 tot 23:30

- Stijn van de Bunt

- Jorrit Bergsma

Zaterdag 14 februari

Schaatsen ploegenachtervolging (vrouwen) kwartfinales

Van 16:00 tot 18:00

- Joy Beune

- Antoinette Rijpma-de Jong

- Marijke Groenewoud

Zaterdag 14 februari

Schaatsen (mannen) 500 meter 🏅

Van 17:00 tot 23:30

- Jenning de Boo

- Sebas Diniz

- Joep Wennemars

Zaterdag 14 februari

Skeleton (vrouwen) heat 3 en 4 🏅

Van 18:00 tot 23:30

- Kimberley Bos

Zaterdag 14 februari

Shorttrack (mannen) 1.500 meter - kwalificatie en finales 🏅

Van 20:15 tot 23:00

- Jens van ’t Wout

- Friso Emons

- Itzhak de Laat

Zaterdag 14 februari

Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter - kwalificaties

Van 20:59 tot 22:00

- Xandra Velzeboer

- Michelle Velzeboer

- Selma Poutsma

Zaterdag 14 februari

Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay - halve finale

Van 22:00 tot 22:30

N.N.B.

Zondag 15 februari

Schaatsen (mannen) ploegenachtervolging kwartfinales

Van 16:00 tot 18:00

- Stijn van de Bunt

- Marcel Bosker

- Chris Huizinga

Zondag 15 februari

Schaatsen (vrouwen) 500 meter 🏅

Van 17:03 tot 23:59

- Femke Kok

- Jutta Leerdam

- Anna Boersma

Zondag 15 februari

Kunstschaatsen, paren korte kür

Van 19:45 tot 23:30

- Michel Tsiba

- Daria Danilova

Maandag 16 februari

Bobslee (mannen) tweemansbob heat 1 en 2

Van 10:00 tot 13:00

- Dave Wesselink

- Jelen Franjic

- Timme Koster (reserve)

Maandag 16 februari

Snowboarden (vrouwen) slopestyle kwalificatie

Van 10:30 tot 12:30

- Melissa Peperkamp

- Romy van Vreden

Maandag 16 februari

Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter - finales 🏅

Van 11:00 tot 13:30

❓Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma

Maandag 16 februari

Shorttrack (mannen) 500 meter mannen - kwalificatie

Van 11:18 tot 12:00

- Jens van ’t Wout

- Melle van ’t Wout

- Teun Boer

Maandag 16 februari

Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay - halve finale 🏅

Van 12:04 tot 12:45

N.N.B.

Maandag 16 februari

Kunstschaatsen, paren vrije kür 🏅

Van 20:00 tot 23:30

❓Michel Tsiba en Daria Danilova

Dinsdag 17 februari

Snowboarden (vrouwen) slopestyle finale 🏅

Van 13:00 tot 15:00

❓Melissa Peperkamp en Romy van Vreden

Dinsdag 17 februari

Schaatsen (m/v) ploegenachtervolging halve finales/finales 🏅

Van 14:30 tot 23:30

- Joy Beune

- Marijke Groenewoud

- Antoinette Rijpma-de Jong

- Chris Huizinga

- Stijn van de Bunt

- Marcel Bosker

Dinsdag 17 februari

Bobslee (mannen) tweemansbob heat 3 en 4 🏅

Van 19:00 tot 22:10

❓Dave Wesselink, Jelen Franjic en Timme Koster (reserve)

Woensdag 18 februari

Shorttrack (mannen) 500 meter - finales 🏅

Van 20:15 tot 21:00

❓Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout, Teun Boer

Woensdag 18 februari

Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay finale 🏅

Van 20:50 tot 21:30

N.N.B.

Donderdag 19 februari

Schaatsen (mannen) 1.500 meter 🏅

Van 16:30 tot 18:10

- Joep Wennemars

- Kjeld Nuis

- Tijmen Snel

Vrijdag 20 februari

Schaatsen (vrouwen) 1.500 meter 🏅

Van 16:30 tot 18:10

- Femke Kok

- Antoinette Rijpma-de Jong

- Marijke Groenewoud

Vrijdag 20 februari

Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay - finales 🏅

Van 21:17 tot 22:00

N.N.B.

Vrijdag 20 februari

Shorttrack (vrouwen) 1.500 meter vrouwen - finales 🏅

Van 21:56 tot 22:30

- Xandra Velzeboer

- Michelle Velzeboer

- Suzanne Schulting

Zaterdag 21 februari

Bobslee (mannen) viermansbob heat 1 en 2

Van 10:00 tot 23:59

- Dave Wesselink

- Jelen Franjic 

- Janko Franjic

- Timme Koster

- Stephan Huis in 't Veld (reserve)

Zaterdag 21 februari

Schaatsen (mannen) massastart (incl. finales) 🏅

Van 15:00 tot 23:30

- Jorrit Bergsma

- Stijn van de Bunt

Zaterdag 21 februari

Schaatsen (vrouwen) massastart (incl. finales) 🏅

Van 15:50 tot 18:30

- Bente Kerkhoff

- Marijke Groenewoud

Zondag 22 februari

Bobslee (mannen) viermansbob heat 3 en 4 🏅

Van 10:00 tot 23:59

❓Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic, Timme Koster en Stephan Huis in 't Veld (reserve)

Zondag 22 februari

Sluitingsceremonie

Van 20:00 tot 23:00

N.V.T.

Deze mensen zorgen dat onze bobs Olympisch topmateriaal zijn, zoals te zien is in deze video:

Deze mensen zorgen dat onze bobs Olympisch topmateriaal zijn
1:43

Deze mensen zorgen dat onze bobs Olympisch topmateriaal zijn

Geen startmoment missen?

Om geen startmoment van TeamNL te missen tijdens de Olympische Winterspelen 2026, is er ook de TeamNL-app. In deze app ontvang je meldingen zodra Nederlandse sporters in actie komen. Zo weet je precies wanneer je moet inschakelen.

Door Redactie Hart van Nederland

