Schema Olympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?

De Olympische Winterspelen van 2026 worden gehouden in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Het evenement start op vrijdag 6 februari om 20.00 uur met de openingsceremonie. Van 6 tot en met 22 februari staat Italië volledig in het teken van de Winterspelen.
De openingsceremonie markeert de officiële aftrap van het olympische evenement. Zoals gebruikelijk belooft dit een spectaculaire show te worden, met veel aandacht voor olympische symboliek en de Italiaanse cultuur.
TeamNL komt tijdens de Winterspelen in actie op de onderdelen bobsleeën, kunstschaatsen, schaatsen, shorttrack, skeleton en snowboarden. In dit artikel zet Hart van Nederland per dag op een rij welke Nederlandse atleten in actie komen, op welk onderdeel en op welk tijdstip.
🏅 = Dit icoon betekent dat TeamNL op dat moment kans maakt op een medaille in dit onderdeel.
❓= Dit icoon betekent dat het nog niet bekend is of TeamNL meedoet; deelname volgt alleen bij het behalen van een finaleplaats.
Zaterdag 7 februari
Schaatsen (vrouwen) 3.000 meter 🏅
Van 16:00 tot 23:30
- Joy Beune
- Merel Conijn
- Marijke Groenewoud
Zondag 8 februari
Snowboarden (vrouwen) parallelreuzenslalom kwalificatie en finale 🏅
Van 09:00 tot 14:40
- Michelle Dekker
Zondag 8 februari
Schaatsen (mannen) 5.000 meter 🏅
Van 16:00 tot 23:30
- Chris Huizinga
- Stijn van de Bunt
- Marcel Bosker
Zondag 8 februari
Snowboarden (vrouwen) big air kwalificatie
Van 19:30 tot 21:30
- Melissa Peperkamp
- Romy van Vreden
Maandag 9 februari
Schaatsen (vrouwen) 1.000 meter 🏅
Van 17:30 tot 23:30
- Femke Kok
- Jutta Leerdam
- Suzanne Schulting
Maandag 9 februari
Snowboarden (vrouwen) big air finale 🏅
Van 19:30 tot 20:45
❓Melissa Peperkamp en Romy van Vreden
Dinsdag 10 februari
Shorttrack (vrouwen) 500m kwalificatie
Van 10:30 tot 11:15
- Xandra Velzeboer
- Michelle Velzeboer
- Selma Poutsma
Dinsdag 10 februari
Shorttrack (mannen) 1.000m kwalificatie
Van 11:08 tot 11:55
- Jens van ’t Wout
- Teun Boer
Dinsdag 10 februari
Shorttrack mixed relay 🏅
Van 11:53 tot 14:00
N.N.B
Woensdag 11 februari
Schaatsen (mannen) 1.000 meter 🏅
Van 18:30 tot 23:30
- Jenning de Boo
- Joep Wennemars
- Kjeld Nuis
Donderdag 12 februari
Snowboarden (mannen) cross kwalificatie en finale 🏅
Van 10:00 tot 16:00
- Glenn de Blois
Donderdag 12 februari
Schaatsen (vrouwen) 5.000 meter 🏅
Van 16:30 tot 23:50
- Merel Conijn
- Bente Kerkhoff
Donderdag 12 februari
Shorttrack (vrouwen) 500m - kwalificatie en finales 🏅
Van 20:15 tot 21:45
❓Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma
Donderdag 12 februari
Shorttrack (mannen) 1.000 meter mannen - kwartfinale t/m finales 🏅
Van 20:29 tot 22:15
❓Jens van ’t Wout en Teun Boer
Vrijdag 13 februari
Skeleton (vrouwen) heat 1 en 2
Van 16:00 tot 23:30
- Kimberley Bos
Vrijdag 13 februari
Schaatsen (mannen) 10.000 meter 🏅
Van 16:00 tot 23:30
- Stijn van de Bunt
- Jorrit Bergsma
Zaterdag 14 februari
Schaatsen ploegenachtervolging (vrouwen) kwartfinales
Van 16:00 tot 18:00
- Joy Beune
- Antoinette Rijpma-de Jong
- Marijke Groenewoud
Zaterdag 14 februari
Schaatsen (mannen) 500 meter 🏅
Van 17:00 tot 23:30
- Jenning de Boo
- Sebas Diniz
- Joep Wennemars
Zaterdag 14 februari
Skeleton (vrouwen) heat 3 en 4 🏅
Van 18:00 tot 23:30
- Kimberley Bos
Zaterdag 14 februari
Shorttrack (mannen) 1.500 meter - kwalificatie en finales 🏅
Van 20:15 tot 23:00
- Jens van ’t Wout
- Friso Emons
- Itzhak de Laat
Zaterdag 14 februari
Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter - kwalificaties
Van 20:59 tot 22:00
- Xandra Velzeboer
- Michelle Velzeboer
- Selma Poutsma
Zaterdag 14 februari
Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay - halve finale
Van 22:00 tot 22:30
N.N.B.
Zondag 15 februari
Schaatsen (mannen) ploegenachtervolging kwartfinales
Van 16:00 tot 18:00
- Stijn van de Bunt
- Marcel Bosker
- Chris Huizinga
Zondag 15 februari
Schaatsen (vrouwen) 500 meter 🏅
Van 17:03 tot 23:59
- Femke Kok
- Jutta Leerdam
- Anna Boersma
Zondag 15 februari
Kunstschaatsen, paren korte kür
Van 19:45 tot 23:30
- Michel Tsiba
- Daria Danilova
Maandag 16 februari
Bobslee (mannen) tweemansbob heat 1 en 2
Van 10:00 tot 13:00
- Dave Wesselink
- Jelen Franjic
- Timme Koster (reserve)
Maandag 16 februari
Snowboarden (vrouwen) slopestyle kwalificatie
Van 10:30 tot 12:30
- Melissa Peperkamp
- Romy van Vreden
Maandag 16 februari
Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter - finales 🏅
Van 11:00 tot 13:30
❓Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma
Maandag 16 februari
Shorttrack (mannen) 500 meter mannen - kwalificatie
Van 11:18 tot 12:00
- Jens van ’t Wout
- Melle van ’t Wout
- Teun Boer
Maandag 16 februari
Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay - halve finale 🏅
Van 12:04 tot 12:45
N.N.B.
Maandag 16 februari
Kunstschaatsen, paren vrije kür 🏅
Van 20:00 tot 23:30
❓Michel Tsiba en Daria Danilova
Dinsdag 17 februari
Snowboarden (vrouwen) slopestyle finale 🏅
Van 13:00 tot 15:00
❓Melissa Peperkamp en Romy van Vreden
Dinsdag 17 februari
Schaatsen (m/v) ploegenachtervolging halve finales/finales 🏅
Van 14:30 tot 23:30
- Joy Beune
- Marijke Groenewoud
- Antoinette Rijpma-de Jong
- Chris Huizinga
- Stijn van de Bunt
- Marcel Bosker
Dinsdag 17 februari
Bobslee (mannen) tweemansbob heat 3 en 4 🏅
Van 19:00 tot 22:10
❓Dave Wesselink, Jelen Franjic en Timme Koster (reserve)
Woensdag 18 februari
Shorttrack (mannen) 500 meter - finales 🏅
Van 20:15 tot 21:00
❓Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout, Teun Boer
Woensdag 18 februari
Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay finale 🏅
Van 20:50 tot 21:30
N.N.B.
Donderdag 19 februari
Schaatsen (mannen) 1.500 meter 🏅
Van 16:30 tot 18:10
- Joep Wennemars
- Kjeld Nuis
- Tijmen Snel
Vrijdag 20 februari
Schaatsen (vrouwen) 1.500 meter 🏅
Van 16:30 tot 18:10
- Femke Kok
- Antoinette Rijpma-de Jong
- Marijke Groenewoud
Vrijdag 20 februari
Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay - finales 🏅
Van 21:17 tot 22:00
N.N.B.
Vrijdag 20 februari
Shorttrack (vrouwen) 1.500 meter vrouwen - finales 🏅
Van 21:56 tot 22:30
- Xandra Velzeboer
- Michelle Velzeboer
- Suzanne Schulting
Zaterdag 21 februari
Bobslee (mannen) viermansbob heat 1 en 2
Van 10:00 tot 23:59
- Dave Wesselink
- Jelen Franjic
- Janko Franjic
- Timme Koster
- Stephan Huis in 't Veld (reserve)
Zaterdag 21 februari
Schaatsen (mannen) massastart (incl. finales) 🏅
Van 15:00 tot 23:30
- Jorrit Bergsma
- Stijn van de Bunt
Zaterdag 21 februari
Schaatsen (vrouwen) massastart (incl. finales) 🏅
Van 15:50 tot 18:30
- Bente Kerkhoff
- Marijke Groenewoud
Zondag 22 februari
Bobslee (mannen) viermansbob heat 3 en 4 🏅
Van 10:00 tot 23:59
❓Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic, Timme Koster en Stephan Huis in 't Veld (reserve)
Zondag 22 februari
Sluitingsceremonie
Van 20:00 tot 23:00
N.V.T.
