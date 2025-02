Shorttrackers krijgen bijzonder steuntje in de rug richting Winterspelen

Nu ben je er misschien nog niet mee bezig, maar over een jaar hebben we een stuk meer over de Olympische Winterspelen in Milaan. Woensdag over precies een jaar gaan die namelijk van start en dit betekent dat onze shorttrackers van Team NL aan het begin staan van een cruciaal jaar waarin ze zich willen plaatsen. En daar heeft KNSB iets op bedacht.

Bekijk de nieuwe pakken van de schaatsers in de video bovenaan dit artikel.

Om de shorttrackers een extra steuntje in de rug te geven, ontwikkelde de sportbond KNSB samen met hoofdsponsor Odido een speciaal schaatspak met persoonlijke boodschappen van vrienden, families en geliefden.

De pakken zijn onthuld vlak voordat de World Tour wedstrijden aankomend weekend gereden gaan worden. Tijdens deze wedstrijd strijden Nederlandse schaatsers tegen de top van het internationale veld. Goed presteren is vanaf nu heel belangrijk om je te plaatsen voor de Olympische Winterspelen die vrijdag 6 februari 2026 van start zullen gaan in Milaan.

Toptalent

Iemand die ook in zo'n nieuwe schaatspak gehesen is, is de 19-jarige Zoë Deltrap. Zij timmert hard aan de weg als toptalent en behaalde een paar weken geleden zelfs zilver met het team van Team NL op de gemengde relay. Zoë heeft het talent niet van een vreemde, haar moeder Priscilla deed zelf in 1988, 1992 en 1994 mee aan de Winterspelen.