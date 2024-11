Eerste schaatsers al op natuurijs, dankzij deze vernieuwende methode

Ondanks dat de grondtemperatuur vanochtend rond de 1,5 graden boven nul lag, is het de Winterswijkse IJsvereniging toch gelukt om natuurijs te maken. De laatste jaren is deze vereniging er telkens als eerste bij, en dankzij een speciale witte coating kunnen ze dit nog sneller. Vorst aan de grond is al genoeg om een laagje ijs te vormen waarop geschaatst kan worden.

Zondagochtend om 8:15 stonden de eerste schaatsers klaar om de baan op te gaan. "We hebben met een groep van tien man iets meer dan een uur kunnen schaatsen," vertelt ijsmeester Hendrik van Prooije. "Door de baantemperatuur van -1,4 graden vannacht konden we een laagje ijs van 1,5 millimeter vormen."

Witte coating

"Ondanks dat de grondtemperatuur officieel niet onder nul kwam, hebben we als eerste op natuurijs geschaatst," vertelt Hendrik van Prooije trots. Al twee jaar zijn ze bezig met een experiment. "Vannacht werkte alle omstandigheden mee. Door de baan van onder te isoleren en wit te maken, komt er geen warmte van de bodem omhoog," legt hij uit.

Op de witte baan zakte de grondtemperatuur onder nul, terwijl het zwarte asfalt nog rond de 1,5 graden bleef. Dankzij deze slimme aanpassingen konden de eerste schaatsliefhebbers van het seizoen hun rondjes maken op een laagje natuurijs, uniek voor de tijd van het jaar. "We zullen de volgende keer wel wacht met besproeien tot we zeker weten dat we minstens 1 centimeter ijs kunnen vormen, zodat er meer mensen kunnen schaatsen," aldus de ijsmeester.