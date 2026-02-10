Jutta Leerdam na goud tegen koning: 'De vrouwen doen het toch maar weer'

Jutta Leerdam heeft Nederland maandagavond aan het eerste olympische goud in Milaan geholpen. De 27-jarige schaatsster was in het Milano Speed Skating Stadium de snelste op de 1.000 meter en zette met 1.12,31 een olympisch record neer. Het Koningshuis reageert nu met volle trots op de gouden plak van Leerdam.

“Wat een bloedstollende wedstrijd!", beginnen koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun bericht op sociale media. "De druk was enorm. Jutta Leerdam stond als absolute topfavoriet aan de streep en ze maakte het waar! Met de snelste tijd van dit seizoen pakte zij de Olympische titel op de 1.000 meter. We zaten op het puntje van onze stoel tijdens deze fantastische race! Van harte gefeliciteerd met deze eerste gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan!”

Fans van Jutta Leerdam gingen uit hun dak na gouden medaille, zoals te zien in deze video:

0:47 Fans Jutta Leerdam uit hun dak na gouden medaille

Nabespreking

Vlak voor de huldiging in het Staatsloterij TeamNL Huis blikken Leerdam en Kok samen met de koning en de koningin terug op de wedstrijd. “De vrouwen doen het toch maar weer, hè. De mannen moeten nog een beetje aan de bak,” grapt Leerdam.