Jutta Leerdam en Femke Kok gehuldigd na goud en zilver

Olympische Spelen

Vandaag, 22:26

Jutta Leerdam en Femke Kok hebben maandagavond op de 1000 meter schaatsen goud en zilver veroverd. Daarmee bezorgen de schaatsters Nederland de eerste medailles van deze Olympische Winterspelen. De dames hebben hun medailles inmiddels ontvangen en worden gehuldigd in het Staatsloterij TeamNL Huis.

Voor Leerdam is het haar tweede olympische medaille. Voor Kok is het haar eerste olympische medaille. De huldiging in het Staatsloterij TeamNL Huis is vanuit Nederland live te volgen via onderstaande livestream:

Ontbrekende doel

Leerdam werd al twee keer wereldkampioene op de 1000 meter, in 2020 en 2023. In het seizoen 2022/2023 bleef ze ongeslagen op de kilometer, maar in de twee daaropvolgende seizoenen kampte ze met problemen, onder meer aan haar enkel. Op de WK afstanden moest ze daardoor twee keer genoegen nemen met brons, opnieuw achter Takagi.

Olympisch goud op de 1000 meter was voor Leerdam het grote ontbrekende doel. In 2024 verliet ze de ploeg van coach Jac Orie en begon ze een eigen traject, met privésponsoren en coach Kosta Poltavets. Enkele weken geleden liet ze in het Duitse Inzell zien weer in topvorm te zijn. Met 1.12,74 reed ze daar haar beste race in twee jaar en verbeterde ze haar eigen baanrecord.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

